Politica Sorin Grindeanu, atac dur catre Traian Băsescu: Să tacă! Îi face un deserviciu lui Nicușor Dan







Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat luni critici dure la adresa fostului președinte Traian Băsescu, pe care îl acuză că, prin declarațiile recente de susținere a lui Nicușor Dan, nu face decât să-i aducă deservicii candidatului independent.

Sprijinul lui Băsescu pentru Nicușor Dan face mai mult rău decât bine

Grindeanu a comentat ironic și iritat sprijinul exprimat de Băsescu: „Există anumite luări de poziție ale unor domni care de 20 de ani ne înjură, chiar de 25 de ani, ne spun cum e cu plăcuțele suedeze, cum îmi explică Băsescu mie cum să fiu european .... Eu cred că îi face un deserviciu lui Nicușor Dan. Traian Băsescu și toți cei care de 20 de ani ne înjură. Ar face bine să tacă”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că ieșirile publice ale fostului președinte nu conving electoratul PSD, ba dimpotrivă, îl irită.

PSD nu are nevoie de „certificate de europenism” de la Băsescu

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD are un istoric solid de guvernare pro-europeană și nu are nevoie de validări din partea lui Traian Băsescu sau a altora: „Fac parte dintr-un partid care, când a condus România și Guvernul, a dus România în NATO, a terminat negocierile cu Uniunea Europeană, în urmă cu șase luni am intrat în Schengen. Nu-mi dă certificate Băsescu de european sau ne-european”.

În opinia liderului PSD, o eventuală asociere a unor figuri politice precum Băsescu cu un candidat precum Nicușor Dan este contraproductivă dacă scopul este atragerea electoratului social-democrat: „Dacă vor să atragă electoratul PSD, să nu scoată personaje de acest tip să ne explice cât de bine e cu o anumită opțiune, că nu face decât să irite”.

Grindeanu vrea claritate pe proiecte, nu promisiuni patriotarde

În ceea ce privește opțiunile sale electorale, Grindeanu a declarat că va fi atent la programul candidaților, mai ales în ce privește infrastructura și transporturile: „Pe mine mă interesează să știu că și în lunile viitoare din acest an și în anii viitori se asigură finanțare pentru un domeniu-cheie care a mers bine în acești ani. Asta m-ar decide pe mine”.

El a criticat nivelul scăzut al discuțiilor din actuala campanie, afirmând că „i-am văzut într-o dezbatere, acum trei zile, amândoi au vorbit prostii. Și unul și altul”. Grindeanu a mai spus că PSD va decide în privința viitorului guvern după alegerile prezidențiale, dar a exclus ferm o posibilă colaborare cu AUR, scrie antena3.