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Sorin Costreie, plan pentru viitorul Educației. De ce vrea să colaboreze cu foștii miniștri

Sorin Costreie, plan pentru viitorul Educației. De ce vrea să colaboreze cu foștii miniștriElevi. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, propune o colaborare între foștii și actualii miniștri pentru continuarea reformelor din sistemul de învățământ. Oficialul s-a întâlnit vineri cu mai mulți foști miniștri ai Educației de după 1990 și a anunțat că intenționează să înființeze un consiliu consultativ dedicat problemelor importante din educație și cercetare.

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Discuțiile au vizat necesitatea unor politici publice stabile, care să nu fie abandonate odată cu schimbarea conducerii ministerului. Sorin Costreie consideră că experiența celor care au ocupat anterior această funcție poate contribui la identificarea unor soluții și la continuarea proiectelor deja începute.

„Am iniţiat o premieră la minister: întâlnire cu foşti miniştri ai Educaţiei şi Cercetării de după 1990. Cred că o colaborare reală între foşti şi actuali miniştri poate ajuta la continuarea reformelor, dincolo de schimbările de mandat. Multe dintre soluţiile care pot să îmbunătăţească educaţia nu trebuie reinventate, dar este nevoie ca proiectele şi reformele începute să nu se piardă odată cu fiecare schimbare la conducerea ministerului”, a transmis ministrul.

Fosti miniștri ai Educației

Fosti miniștri ai Educației. Sursa foto: Facebook

Consiliu consultativ pentru educație și cercetare

Sorin Costreie a explicat că sistemul de educație are nevoie de o strategie pe termen lung, iar schimbările politice nu ar trebui să întrerupă inițiativele care dau rezultate.

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„Raţionamentul meu este simplu: construim pe ce funcţionează, îmbunătăţim ce nu funcţionează. Iar expertiza trebuie să fie mai presus de afinităţile politice. Vom avea o întâlnire şi cu foştii miniştri care nu au putut fi prezenţi astăzi. Am convenit că, după întâlnirea cu aceştia, vom pune bazele unui consiliu consultativ dedicat temelor esenţiale din educaţie şi cercetare. Le mulţumesc pentru prezenţă doamnelor Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Ligia Deca şi domnilor Anton Anton, Cristian Adomniţei, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Mihai Dimian, Pavel Năstase, Remus Pricopie”, a transmis ministrul.

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La întâlnirea de vineri au participat foștii miniștri Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Ligia Deca, Anton Anton, Cristian Adomniței, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Mihai Dimian, Pavel Năstase și Remus Pricopie.

Ministrul urmează să discute și cu foștii oficiali care nu au putut participa la prima întâlnire, înainte de demararea demersurilor pentru constituirea consiliului consultativ.

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