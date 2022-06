Sora lui Elon Musk are un serviciu de streaming care concurează cu Netflix

În 2017, Tosca Musk a co-fondat Passionflix alături de scenaristul Joany Kane și producătorul de la Hollywood Jina Panebianco. Kane a avut inițial ideea de a crea un serviciu de streaming axat pe romane de dragoste care se adresează direct femeilor, iar celelalte două femei s-au alăturat rapid proiectului, potrivit site-ului web al companiei.

Disponibil în 150 de țări

La începutul acestei săptămâni, The New York Times a prezentat Tosca Musk și serviciul ei de streaming. „De cele mai multe ori oamenii privesc cu dispreț romantismul – se pare că există ceva radical în a avea dorința feminină ca temă principală – și nu cred că dragostea este suficient de intelectuală”, a declarat Tosca Musk pentru The New York Times. „Cred că este greșit. Romantismul este despre validarea emoțiilor. Este despre eliminarea rușinii din sexualitate. Este vorba despre povești înălțătoare.”

În decurs de un an de la înființarea companiei, Passionflix a fost lansat ca un serviciu de abonament asemănător cu alte servicii de streaming precum Netflix sau HBO. Până în prezent, serviciul este disponibil în aproximativ 150 de țări. Serviciul de streaming – pe care The New York Times l-a descris drept un „sexy Hallmark Channel” – costă aproximativ 6 dolari pe lună. Site-ul are zeci de mișcări originale și o mână de seriale TV, precum și câteva filme de dragoste tradiționale cu licență.

Cel mai important, conținutul este organizat pe baza unui „barometru al obrăzniciei”, indicat de o serie de emoji-uri cu flacără care clasifică un film de la unu la cinci — de la „Oh So Vanilla” la „NSFW” sau „Toe Curling Yumminess”. În ciuda clasamentului, Tosca Musk a declarat că îi detestă orice referire la conținut ca fiind o „plăcere vinovată” și că platforma a dat prioritate conținutului care ar da putere femeilor. Deși site-ul prezintă conținut erotic, nu permite nuditatea.

Propria producție

Pe lângă faptul că este proprietarul majoritar al companiei, Tosca Musk este implicată în producția pentru serviciul de streaming. Tosca Musk a produs și regizat multe dintre filmele și serialele TV care apar pe platformă. Ea are peste 50 de credite de producător și de regizor, precum și o mână de credite de scris datând din 2001 prin intermediul companiei ei de producție Musk Entertainment, potrivit paginii sale IMDB.

În ciuda nivelului ridicat de producție al lui Passionflix pentru un serviciu de streaming de nișă, compania are doar șase angajați, potrivit The Times. Compania a asigurat 22 de milioane de dolari în finanțare timpurie conform publicației, dar a ezitat să împărtășească date despre numărul de abonați.

Fratele mai mare al lui Tosca Musk, Kimbal Musk, este investitor în companie, potrivit datelor de la Crunchbase. Însă, Tosca Musk a fost deschisă cu privire la implicarea lui Elon Musk în Passionflix, potrivit Business Insider.