Sondaj: PAS și Maia Sandu domină preferințele, partidele mici sub semnul întrebării

Republica Moldova. Două partide și două blocuri ar putea accede în Parlament. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat de Barometrului Opiniei Publice 2025 care este realizat de către Institutul de Politici Publice, datele fiind colectate și procesate de compania CBS-Research.

Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține lider în preferințele cetățenilor, cu o intenție de vot de 28,6%. Blocul Electoral „Patriotic”, care reunește Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei, ar obține 13,9% din voturi. Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, ar acumula 5,1%, iar Blocul Electoral „Alternativa”, din care fac parte Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, ar înregistra 4,2%.

Alte formațiuni și candidați independenți se situează sub pragul electoral. Partidul Democrația Acasă – 1,8%, Partidul Moldova Mare – 1,1%, Partidul Social Democrat European – 0,5%.

Un segment important al cetățenilor – 27,8% – nu și-au decis încă opțiunea de vot, iar 9,1% au refuzat să răspundă. Aproximativ 5,4% au declarat că nu vor participa la alegeri.

„Există mulți alegători care încă ezită, însă cei mai mulți au opțiuni clar profilate, mai ales geopolitic. Este dificil de proiectat rezultatele finale, deoarece deciziile finale se iau adesea în ultimele zile sau chiar în ziua alegerilor”, a explicat Vasile Cantarji, reprezentant CBS-Research.

Șefa statului, Maia Sandu, rămâne personalitatea politică cea mai apreciată, cu 22,3% încredere. Urmează Igor Dodon cu 3,2%, Renato Usatîi – 2,1%, Vladimir Voronin – 1,8%, Ion Ceban – 1,3%, Ilan Șor – 1,2% și Ion Chicu – 1,1%. Alte personalități, precum Vasile Costiuc și Irina Vlah, au câte 0,8%, Alexandr Stoianoglo – 0,7%, iar Andrei Năstase – 0,3%.

Un procent semnificativ – 44,3% – nu are încredere în niciun politician, iar 14,9% nu au știut cum să răspundă.

Dacă s-ar organiza un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 52,7% dintre respondenți ar vota pentru. 25% împotrivă, 16,7% nu au exprimat o opțiune clară, iar 3,2% nu ar participa. 2,3% au refuzat să răspundă.

Sondajul indică că peste 80% dintre cetățeni ar urma să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie. Cercetarea a fost realizată prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, pe un eșantion de 1.117 persoane de 18 ani și peste, reprezentativ pentru întreaga țară. Marja de eroare este de ±2,9%. Nu au fost incluși cetățenii din diasporă și cei din stânga Nistrului.

Precizăm că duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși cei 101 deputați ai Parlamentului de legislatura a XII-a. Scrutinul va fi considerat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe listele electorale.