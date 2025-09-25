Politica

Sondaj: PAS și Maia Sandu domină preferințele, partidele mici sub semnul întrebării

Comentează știrea
Sondaj: PAS și Maia Sandu domină preferințele, partidele mici sub semnul întrebăriiSursa foto: parlament.md
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Două partide și două blocuri ar putea accede în Parlament. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat de Barometrului Opiniei Publice 2025 care este realizat de către Institutul de Politici Publice, datele fiind colectate și procesate de compania CBS-Research.

Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține lider în preferințele cetățenilor, cu o intenție de vot de 28,6%. Blocul Electoral „Patriotic”, care reunește Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei, ar obține 13,9% din voturi. Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, ar acumula 5,1%, iar Blocul Electoral „Alternativa”, din care fac parte Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, ar înregistra 4,2%.

Sursa foto: Barometrul Opiniei Publice

Alte formațiuni și candidați independenți se situează sub pragul electoral. Partidul Democrația Acasă – 1,8%, Partidul Moldova Mare – 1,1%, Partidul Social Democrat European – 0,5%.

Alegătorii indeciși joacă un rol semnificativ

Un segment important al cetățenilor – 27,8% – nu și-au decis încă opțiunea de vot, iar 9,1% au refuzat să răspundă. Aproximativ 5,4% au declarat că nu vor participa la alegeri.

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

„Există mulți alegători care încă ezită, însă cei mai mulți au opțiuni clar profilate, mai ales geopolitic. Este dificil de proiectat rezultatele finale, deoarece deciziile finale se iau adesea în ultimele zile sau chiar în ziua alegerilor”, a explicat Vasile Cantarji, reprezentant CBS-Research.

Maia Sandu, liderul încredere publică

Șefa statului, Maia Sandu, rămâne personalitatea politică cea mai apreciată, cu 22,3% încredere. Urmează Igor Dodon cu 3,2%, Renato Usatîi – 2,1%, Vladimir Voronin – 1,8%, Ion Ceban – 1,3%, Ilan Șor – 1,2% și Ion Chicu – 1,1%. Alte personalități, precum Vasile Costiuc și Irina Vlah, au câte 0,8%, Alexandr Stoianoglo – 0,7%, iar Andrei Năstase – 0,3%.

Un procent semnificativ – 44,3% – nu are încredere în niciun politician, iar 14,9% nu au știut cum să răspundă.

Sursa foto: Barometrul Opiniei Publice

Dacă s-ar organiza un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 52,7% dintre respondenți ar vota pentru. 25% împotrivă, 16,7% nu au exprimat o opțiune clară, iar 3,2% nu ar participa. 2,3% au refuzat să răspundă.

Estimări privind participarea la alegeri

Sondajul indică că peste 80% dintre cetățeni ar urma să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie. Cercetarea a fost realizată prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, pe un eșantion de 1.117 persoane de 18 ani și peste, reprezentativ pentru întreaga țară. Marja de eroare este de ±2,9%. Nu au fost incluși cetățenii din diasporă și cei din stânga Nistrului.

Precizăm că duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși cei 101 deputați ai Parlamentului de legislatura a XII-a. Scrutinul va fi considerat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe listele electorale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale