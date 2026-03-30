Șoferii care conduc mașini pe benzină, scoși din calculele privind reducerea accizelor la combustibil. Anunțul lui Bolojan

Guvernul a decis să reducă acciza doar la motorină, având în vedere că scumpirea acestui tip de combustibil a fost mult mai mare, iar șoferii cu mașini Diesel sunt cei mai afectați de majorare, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat de ce șoferii care alimentează cu benzină, și care și-au cumpărat mașinile cu mult timp în urmă, nu beneficiază de reducerea accizei, deși și ei plătesc taxe și impozite la stat la fel ca proprietarii de mașini diesel.

„Da, sigur, într-o anumită cheie puteți să o citiți și așa, vă rog să o citiți în altă cheie. Creșterile la motorină au fost mult mai mari decât la benzină, deci impactul asupra celor care își alimentează mașinile cu motorină este mult mai mare decât asupra celor care își alimenteazp cu benzină, iar Guvernul are niște posibilități pe care le poate folosi și trebuie să le folosească acolo unde, într-adevăr, costul a crescut cel mai mult”, a explicat Ilie Bolojan, la Digi24.

Șeful Executivului a declarat că, potrivit deciziei Coaliției, în perioada următoare va fi redusă acciza la combustibil, iar în prima etapă măsura se va aplica motorinei, care a înregistrat cele mai mari creșteri și reprezintă aproximativ 70% din consumul total de combustibili din România.

Luni, 30 martie, motorina premium a depășit pragul de 11 lei/litru în mai multe orașe din România, în timp ce benzina și-a menținut prețul relativ stabil. Diferențele de cost între regiuni continuă să fie semnificative, iar scumpirile sunt resimțite direct de șoferi, influențate de presiunile de pe piața internațională.

Datele din piața carburanților arată că motorina s-a scumpit cu aproximativ 14–15 bani pe litru față de ziua precedentă, confirmând o tendință ascendentă accentuată. Evoluția prețurilor este determinată de dinamica cererii interne, dar și de fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului. În mai multe stații, motorina premium a depășit pragul psihologic de 11 lei/litru, semnalând presiuni constante asupra pieței.

Benzina, în schimb, își păstrează valorile înregistrate anterior, fără fluctuații majore, deși diferențele de preț între stațiile din orașe mari și cele din zonele periferice rămân semnificative. Cele mai mici prețuri raportate la nivel național pornesc de la 9,19 lei/litru pentru benzină și 9,99 lei/litru pentru motorină, valori care nu reflectă însă tendința generală a pieței.

În București, prețurile carburanților reflectă dinamica națională. Benzina standard se vinde între 9,28 și 9,48 lei/litru, în funcție de rețea și locație. Benzina premium ajunge între 9,87 și 10,2 lei/litru. Motorina standard pornește de la 10,25 lei/litru și urcă până la 10,51 lei/litru, consolidând diferența față de benzină. Cea mai mare creștere se observă la motorina premium, cu prețuri de până la 11,06 lei/litru în anumite stații, marcând unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultima perioadă și subliniind presiunea continuă asupra pieței.