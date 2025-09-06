Social Șofer filmat plimbându-se cu SUV-ul pe aleile Parcului Chindiei din Târgoviște







Un șofer din județul Sibiu a fost surprins în timp ce se deplasa cu un autoturism de teren pe aleile Parcului Chindia din Târgoviște, în apropierea lacului. Incidentul a fost filmat de un martor, iar imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele sociale.

În materialul video postat pe rețele de socializate, se poate observa cum un SUV marca Mercedes, înmatriculat în Sibiu, rulează pe o alee pietonală, ocolind un trecător și intrând pentru scurt timp pe zona verde.

În urma apariției imaginilor în spațiul public, poliția s-a autosesizat și a luat măsuri împotriva șoferului. Potrivit autorităților, conducătorul auto a fost identificat și sancționat conform prevederilor legale în vigoare. Potrivit informațiilor publicate de exclusivdb.ro, imaginile ar fi fost surprinse în Parcul Chindia din municipiul Târgoviște.

Pe data 5 septembrie, polițiștii de la Biroul Rutier din Târgoviște s-au autosesizat după ce un autoturism a fost observat circulând pe o alee din interiorul Parcului Chindiei, situat în municipiu. În urma verificărilor, a fost identificat șoferul autovehiculului — un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu domiciliul în județul Sibiu.

Șoferul din Sibiu a fost sancționat contravențional în baza Ordonanței de Urgență nr. 43/1997, care reglementează regimul drumurilor, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița într-un comunicat transmis sâmbătă.

„La data de 5 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un autoturism circula pe o alee din Parcul Chindiei, din municipiul Târgovişte. Ulterior, poliţiştii au identificat conducătorul autoturismului ca fiind un bărbat de 48 de ani, din judeţul Sibiu. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 43/1997 privind regimul drumurilor”, se arată în comunicatul transmis, sâmbătă, de către oficialii poliţiei judeţene, IPJ Dâmbobvița.