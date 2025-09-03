Social Schimbări majore pentru Dacia, după ce Renault Group și-a reorganizat conducerea







Dacia intră într-o nouă etapă, după reorganizarea anunțată de Renault Group. Decizia marchează o repoziționare strategică, odată cu numirea Katrin Adt, fost executiv Mercedes-Benz, în fruntea brandului, potrivit profit.ro.

Numirea Katrin Adt la conducerea Dacia a fost făcută în contextul unei reorganizări interne anunțate de François Provost, noul director al Renault Group. Aceasta vine cu o experiență profesională formată aproape integral în cadrul Mercedes-Benz, unde s-a remarcat în special în zonele de vânzări și rețele de distribuție.

Singura experiență mai apropiată de producție și dezvoltare de produse a fost în perioada coordonării brandului Smart, însă și atunci implicarea sa a rămas predominant orientată către marketing și retail. Pentru prima dată, șeful Dacia nu va raporta direct CEO-ului grupului, ci noului Chief Growth Officer, Fabrice Cambolive.

Reorganizarea nu vizează doar Dacia, ci întreaga structură a Renault Group. Printre noile numiri se remarcă Philippe Brunet, Chief Technology Officer, cu expertiză în Formula 1 și propulsii electrice; Anthony Plouvier, Chief Procurement Officer, responsabil pentru relația cu furnizorii; și Thierry Charvet, care preia atât zona de Supply Chain, cât și rolul de Head of Industry & Quality.

Claire Fanget a fost numită Chief People & Organisation Officer, iar Christian Stein a intrat în board ca Chief Communications Officer. CEO-ul François Provost și-a păstrat atribuții suplimentare în zona de Parteneriate și Afaceri Publice, în timp ce Laurens van den Acker (design) și Duncan Minto (finanțe) completează echipa restrânsă de conducere.

Conform datelor oficiale, Fabrice Cambolive va avea ca obiectiv „exploatarea sinergiilor pentru a accelera creșterea”, păstrându-și totodată funcția de CEO al brandului Renault. Tot el „va supraveghea ambele mărci, Renault și Dacia, asigurând o strategie coerentă și maximizarea veniturilor pe toate piețele”.

De asemenea, comunicatul precizează că această nouă formulă „va permite Renault Group să valorifice pe deplin avantajele identității și poziționării fiecărui brand, menținând în același timp o structură organizată pe mărci la nivelul Companiilor Naționale de Vânzări (NSC)”.