International Socialiștii premierului Støre au câștigat la limită alegerile din Norvegia







Alegerile din Norvegia au devenit, pentru prima dată după mult timp, nu doar un exercițiu democratic de rutină într-o țară nordică stabilă, ci un eveniment cu reverberații majore în Europa și chiar dincolo de granițele continentului.

Stânga condusă de premierul laburist a câștigat la limită alegerile parlamentare, conform proiecțiilor realizate pe baza voturilor anticipate și a numărătorii parțiale.

Rezultatul, deși strâns, reprezintă o victorie importantă pentru social-democrați, dar și un semnal de alarmă pentru scena politică norvegiană, unde dreapta populistă anti-imigrație a înregistrat un avans semnificativ.

Scrutinul de luni confirmă tensiunile tot mai puternice dintre tradiționala agendă socială a laburiștilor și mesajele naționaliste care câștigă teren în Europa de Nord.

Într-un context marcat de creșterea costurilor de trai, tensiuni geopolitice, dezbateri legate de taxe și investiții controversate în Israel, norvegienii s-au prezentat la urne cu un sentiment de incertitudine și cu o mobilizare ieșită din comun.

În centrul confruntării s-au aflat două figuri puternice: Jonas Gahr Støre, actualul prim-ministru laburist, și Sylvi Listhaug, lidera Partidului Progresului, o formațiune de dreapta care a cunoscut o ascensiune rapidă.

Pentru partidul laburist, alegerile din Norvegia au reprezentat un moment de cumpănă. Jonas Gahr Støre, premier din 2021, s-a confruntat cu multiple crize simultane: inflația alimentară și energetică, presiuni asupra sistemului de sănătate, critici privind investițiile fondului suveran în companii din Israel și, nu în ultimul rând, apariția unui curent politic de dreapta inspirat de mișcarea MAGA din Statele Unite.

Unul dintre atuurile decisive ale guvernului laburist a fost readucerea lui Jens Stoltenberg, fost secretar general NATO și unul dintre cei mai respectați politicieni norvegieni, în poziția de ministru de finanțe.

Popularitatea acestuia a revitalizat sprijinul pentru Støre, oferind partidului un avans neașteptat în sondaje după o perioadă de stagnare.

Sylvi Listhaug, lidera Partidului Progresului, a reușit să capteze nemulțumirea unei părți semnificative a electoratului.

Discursul ei direct, uneori controversat, inspirat din retorica lui Donald Trump, a transformat campania într-un spectacol polarizant.

În mediul urban, Listhaug a atras sprijinul tinerilor nemulțumiți de costurile ridicate și de lipsa locuințelor accesibile. În zonele rurale, mesajul ei naționalist și critic la adresa elitelor a prins și mai bine.

Fenomenul a fost descris de analiști drept o „MAGA-ficare” a politicii norvegiene – un proces care părea improbabil într-o țară cu tradiții democratice stabile și orientare social-democrată.

Un alt punct fierbinte al campaniei electorale l-a constituit fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, alimentat din veniturile petroliere.

Investițiile acestuia în companii din Israel, suspectate că ar încălca criteriile etice stabilite de statul norvegian, au stârnit dezbateri aprinse.

Partidele de stânga au acuzat guvernul că a închis ochii la aceste probleme, în timp ce opoziția de dreapta a folosit tema pentru a contesta legitimitatea morală a actualului cabinet.

Jens Stoltenberg, în calitatea sa de ministru de finanțe, a fost nevoit să răspundă atacurilor și să promită mai multă transparență.

Un aspect surprinzător al acestor alegeri din Norvegia este implicarea masivă a tinerilor. De obicei, generațiile tinere se mobilizează mai greu la vot în comparație cu electoratul vârstnic.

Însă polarizarea campaniei, dezbaterile despre Gaza și creșterea costului vieții i-au determinat pe mulți să se implice.

Statisticile arată că o mare parte dintre tinerii bărbați s-au orientat către dreapta, în timp ce tinerii proveniți din familii de imigranți sau femeile tinere au rămas, în majoritate, de partea stângii.

Această diviziune de gen și clasă socială reprezintă o noutate în dinamica electorală norvegiană și ar putea influența configurația politică pe termen lung.

În mod neobișnuit pentru Norvegia, unde campaniile electorale se concentrează în general pe teme interne, alegerile au fost marcate de relația cu Statele Unite.

Întâlnirea lui Jonas Gahr Støre cu Donald Trump, în contextul negocierilor comerciale, a schimbat percepția asupra guvernului său.

Mulți alegători au apreciat fermitatea și abilitatea sa de a apăra interesele norvegiene, într-un climat global tot mai complicat.

Această dimensiune externă a adăugat un strat suplimentar de complexitate și a arătat cât de mult s-a globalizat politica norvegiană.

Un alt element remarcabil îl constituie participarea la vot. De obicei, Norvegia se bucură de o rată ridicată de participare – între 75% și 80%.

Anul acesta, însă, s-a înregistrat un record absolut de vot anticipat. Acest fapt indică nivelul crescut de interes și tensiunea resimțită în societate.

Experții consideră că mobilizarea timpurie a fost determinată de teama ca voturile unor partide mici să nu depășească pragul electoral de 4%, factor decisiv pentru formarea majorităților.

Indiferent de câștigător, alegerile din Norvegia par să conducă spre un guvern minoritar sau spre negocieri complicate de coaliție.

În cazul unei victorii a stângii, Jonas Gahr Støre va trebui să colaboreze cu partide mai mici, inclusiv cu ecologiștii sau socialiștii, care ar putea condiționa sprijinul de reforme stricte în privința fondului petrolier.

Dacă dreapta populistă va reuși să formeze guvernul, Norvegia ar putea intra într-o eră de schimbări radicale, cu o politică fiscală relaxată, taxe mai mici și o orientare mai sceptică față de Uniunea Europeană și față de politica verde.

Pe plan european, rezultatul acestor alegeri din Norvegia este urmărit cu atenție. Ascensiunea populismului, ecoul războiului din Gaza și relația cu SUA transformă acest scrutin într-un barometru al tendințelor continentale.

Dacă Listhaug ajunge prim-ministru, Norvegia s-ar putea alătura valului de guverne de dreapta din Europa. Dacă Støre își menține poziția, va fi un semnal că social-democrația mai are forță în fața valului conservator.