23 de concurenți electorali vor figura în buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Republica Moldova. 23 de concurenți electorali vor figura pe buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Dintre aceștia, 15 sunt partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 7 septembrie.

Buletinul de vot aprobat de CEC va avea 14 mm lățime și 595 mm lungime, fiind tipărit pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Documentul va cuprinde 23 de patrulatere, corespunzătoare numărului de concurenți, care vor fi înscriși cu litere majuscule de aceeași dimensiune, în ordinea stabilită de Comisie.

Totodată, autoritatea electorală a aprobat modelul și textul buletinului pentru votul prin corespondență.

Potrivit deciziei, ordinea concurenților este următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul „Democrația Acasă” Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Candidatul independent Andrei Năstase Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Candidata independentă Olesea Stamate Partidul Social Democrat European Partidul Național Moldovenesc Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” Blocul Electoral „Alternativa” Partidul Mișcarea Respect Moldova Blocul Electoral „Împreună” Partidul Liga Orașelor și Comunelor Partidul Alianța pentru Unirea Românilor Candidata independentă Victoria Sanduța Partidul Alianța „Moldovenii” Partidul „Moldova Mare” Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” Partidul „Noua Opțiune Istorică” Partidul Liberal Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” Tatiana Crețu Partidul „Partidul Nostru”

Pentru acest scrutin, CEC a recepționat 50 de cereri de înregistrare, număr record pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Totuși, șase partide și trei candidați independenți nu au fost admiși în cursă, printre care Partidul NOI, Partidul „Renaștere”, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța Надежда”, dar și independenții Dina Carpinschi, Natalia Clevadî și Igor Ianac.

În unele cazuri, cererile au fost incomplete, iar în altele – respinse direct. Două partide, „Noua Opțiune Istorică” și „Moldova Mare”, au obținut totuși înregistrarea în urma deciziilor instanțelor de judecată.