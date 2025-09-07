Politica

23 de concurenți electorali vor figura în buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

23 de concurenți electorali vor figura în buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrieAlegeri 2024. Sursa foto: Arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. 23 de concurenți electorali vor figura pe buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Dintre aceștia, 15 sunt partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 7 septembrie.

Buletinul de vot aprobat de CEC va avea 14 mm lățime și 595 mm lungime, fiind tipărit pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Documentul va cuprinde 23 de patrulatere, corespunzătoare numărului de concurenți, care vor fi înscriși cu litere majuscule de aceeași dimensiune, în ordinea stabilită de Comisie.

Totodată, autoritatea electorală a aprobat modelul și textul buletinului pentru votul prin corespondență.

Numărul pensiilor de serviciu, în creștere. Magistrații primesc cei mai mulți bani de la stat
Numărul pensiilor de serviciu, în creștere. Magistrații primesc cei mai mulți bani de la stat
Sondaj NBC cu rezultate proaste pentru Donald Trump. 57 la sută dintre americani îl dezaprobă
Sondaj NBC cu rezultate proaste pentru Donald Trump. 57 la sută dintre americani îl dezaprobă

Ordinea concurenților pe buletin

Potrivit deciziei, ordinea concurenților este următoarea:

  1. Partidul Acțiune și Solidaritate

  2. Partidul „Democrația Acasă”

  3. Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

  4. Candidatul independent Andrei Năstase

  5. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

  6. Candidata independentă Olesea Stamate

  7. Partidul Social Democrat European

  8. Partidul Național Moldovenesc

  9. Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

  10. Blocul Electoral „Alternativa”

  11. Partidul Mișcarea Respect Moldova

  12. Blocul Electoral „Împreună”

  13. Partidul Liga Orașelor și Comunelor

  14. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

  15. Candidata independentă Victoria Sanduța

  16. Partidul Alianța „Moldovenii”

  17. Partidul „Moldova Mare”

  18. Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”

  19. Partidul „Noua Opțiune Istorică”

  20. Partidul Liberal

  21. Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

  22. Tatiana Crețu

  23. Partidul „Partidul Nostru”

Cereri respinse și record de înregistrări

Pentru acest scrutin, CEC a recepționat 50 de cereri de înregistrare, număr record pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Totuși, șase partide și trei candidați independenți nu au fost admiși în cursă, printre care Partidul NOI, Partidul „Renaștere”, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța Надежда”, dar și independenții Dina Carpinschi, Natalia Clevadî și Igor Ianac.

În unele cazuri, cererile au fost incomplete, iar în altele – respinse direct. Două partide, „Noua Opțiune Istorică” și „Moldova Mare”, au obținut totuși înregistrarea în urma deciziilor instanțelor de judecată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:40 - Oana Roman, atac subtil la adresa Adelinei Pestrițu. Ce răspuns i-a dat fosta parteneră a lui Liviu Vârciu
19:29 - Numărul pensiilor de serviciu, în creștere. Magistrații primesc cei mai mulți bani de la stat
19:20 - Sondaj NBC cu rezultate proaste pentru Donald Trump. 57 la sută dintre americani îl dezaprobă
19:12 - 23 de concurenți electorali vor figura în buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
19:03 - Răsturnare de situație la școala Hamburg, cea mai mare instituție de învățământ din București
18:58 - AUR s-a bâlbâit la moțiunile de cenzură. Trei din patru moțiuni au picat. Live Text

Proiecte speciale