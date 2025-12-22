Socialiștii din Spania își pierd bastionul tradițional. PP și Vox au preluat controlul în Extremadura

Partidul Popular (PP), formațiunea conservatoare din Spania, a câștigat duminică alegerile regionale din Extremadura, în vestul țării, marcând astfel o nouă victorie pentru partid în fața socialiștilor prim-ministrului Pedro Sánchez, care au înregistrat pierderi semnificative.

Scrutinul a fost, totodată, marcat de creșterea susținerii pentru formațiunea de extremă dreapta Vox.

Conform rezultatelor oficiale după numărarea a 99% din buletinele de vot, Partidul Popular a obținut 43% din voturi, ceea ce i-ar asigura 29 de locuri din cele 65 ale parlamentului regional, față de 28 în legislatura precedentă.

Acest rezultat face ca partidul conservator să depindă din nou de formațiunea de extremă dreapta Vox pentru a putea conduce regiunea. Vox și-a văzut numărul de locuri crescând de la 5 la 11, cu aproape 17% din voturi.

Socialiștii din PSOE au înregistrat pierderi importante, cu 14 puncte și 10 locuri mai puțin, câștigând doar 18 mandate și obținând mai puțin de 26% din voturi.

Alegerile anticipate din Extremadura, o regiune rurală cu aproximativ un milion de locuitori, au fost primele după ce un tribunal l-a obligat pe fostul ministru al Transporturilor José Luis Ábalos, colaborator apropiat al lui Pedro Sánchez, să se prezinte în fața justiției pentru corupție.

Potrivit sursei, José Luis Ábalos se află în prezent în arest preventiv în așteptarea procesului, fiind suspectat că ar fi încasat mită în legătură cu atribuirea unor contracte publice, iar procuratura a cerut 24 de ani de închisoare pentru el.

„El a fost exclus din PSOE”, menționează AFP.

De asemenea, alte anchete pentru corupție vizează familia prim-ministrului, inclusiv soția sa, Begoña Gómez, și fratele mai mic, compozitorul și dirijorul David Sánchez.

Acesta din urmă este acuzat că ar fi folosit influența politică a șefului guvernului pentru a obține, în 2017, un post de responsabil cu artele și spectacolele în cadrul guvernului provincial din Badajoz, în sud-vestul Extremadurei.

David Sánchez va fi judecat pentru trafic de influență în mai 2026, alături de alți zece inculpați, printre care și candidatul socialist la președinția guvernului Extremadurei, Miguel Ángel Gallardo.

În săptămânile recente, PSOE a fost criticat pentru presupusa sa incapacitate de a trata cazurile de hărțuire sexuală care implică înalți responsabili de sex masculin.

Aceste controverse par să fi influențat rezultatele electorale, contribuind la scăderea susținerii pentru socialiști în regiune.

Rezultatul din Extremadura confirmă tendința ascendentă a Partidului Popular și a formațiunilor de dreapta în unele regiuni din Spania, în timp ce socialiștii continuă să se confrunte cu efectele scandalurilor de corupție și a criticilor interne.

Cooperarea cu Vox va fi esențială pentru formarea guvernului regional în următorii ani.