Smiley anunță Turneul-eveniment Armonie! Concertul emoționant pop-simfonic va ajunge în 7 orașe

Biletele, cu prețuri cadou de Crăciun, sunt pregătite pentru a fi achiziționate pe http://bilete.smiley.ro

Smiley anunță, în prag de sărbători de iarnă, turneul național Armonie care va aduce cel mai emoționant concert al său din an, în versiune pop-simfonică, în 7 orașe. După ce a cucerit în două reprezentații sold-out cei 9000 de spectatori prezenți la Sala Palatului cu cele mai iubite piese ale sale reorchestrate și reinterpretate divin alături de orchestră, trupa sa și invitați de marcă, Smiley își dorește să ducă Armonie în întreaga Românie și nu numai.

Astfel, Armonie se va trăi din plin live pe 1 martie la Chișinău, pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați.

„Cred foarte mult că acest concert chiar aduce Armonie spectatorilor. Am văzut asta cu ochii mei, am simțit pe pielea mea, am auzit cu toții cu urechile și cu sufletele noastre în timpul spectacolului și am primit o avalanșă de reacții și de emoții după ce s-a terminat. Armonie nu este doar un concert, este o stare de bine, de împreună care ne curpinde odată cu primele acorduri și rămâne cu noi mult timp.

Abia aștept să mă plimb prin țară și prin lume cu Armonie și să mă întâlnesc cu cât mai mulți oameni care au nevoie de ea și de muzică. Abia aștept!”, mărturisește Smiley care pregătește spectacolele din fiecare oraș cu grija și dăruirea cu care Moș Crăciun își pregătește darurile de pus sub brad.

Cu un playlist cuceritor și reorchestrat din care nu vor lipsi hiturile „Oarecare”, „De unde vii la ora asta”, „Precoupat cu gura ta”, „Îndrăgostit”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine”, „Aia e” sau „Acasă”, concertul Armonie face loc și unor piese mai rar cântate în concerte de către Smiley, precum „Flori de plastic”, „Insomnii” sau „Confesiune” pe care artistul o duce cu greu la capăt live din cauza încărcăturii emoționale care a stat la baza compoziției ei. Fiecare spectacol din turneu va avea invitați speciali și momente unice, adaptate publicului din fiecare oraș.

Biletele la Armonie au de sărbători cele mai mici prețuri pe http://bilete.smiley.ro și își așteaptă locul sub brad pentru toți iubitorii de muzică și de armonie