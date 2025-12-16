Fostul deputat Cătălin Rădulescu, zis Mitralieră, achitat în dosarul certificatelor de revoluționar

Curtea de Apel București a dispus marți achitarea fostului deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut în spațiul public sub porecla „Mitralieră”, într-un dosar în care acesta era acuzat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție că ar fi obținut în mod nelegal titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”. Instanța a decis achitarea pe motiv că fapta nu există. Hotărârea nu este definitivă.

În același dosar a fost achitată și Cristina Valentina Cechi, membră a Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant. Soluția a fost pronunțată de Curtea de Apel București, instanță aflată în centrul unor controverse recente legate de funcționarea sistemului judiciar.

Dosarul a fost trimis în judecată în luna decembrie 2021. Judecata a cunoscut un parcurs procedural îndelungat și complicat. În octombrie 2023, judecătorul desemnat inițial a fost schimbat, iar noul complet de judecată a fost nevoit să reia procesul de la zero. Această reluare a presupus inclusiv reaudierea martorilor și reluarea dezbaterilor asupra probelor administrate.

Pronunțarea unei soluții a fost amânată de 19 ori, pe parcursul unui interval de aproximativ un an și trei luni, între septembrie 2024 și decembrie 2025. Abia la finalul acestei perioade instanța a ajuns la concluzia că acuzațiile formulate de DNA nu pot fi susținute.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, mai mulți angajați ai Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist, printre care și Adrian Sanda, care ocupa la acel moment funcția de secretar de stat, ar fi acordat în mod nelegal titlul de „Luptător cu Rol Determinant” lui Cătălin Rădulescu.

Procurorii susțineau că această decizie ar fi fost luată cu încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, lege care reglementează acordarea titlurilor și indemnizațiilor pentru participanții la Revoluția Română din decembrie 1989, precum și pentru alte revolte anticomuniste recunoscute oficial de statul român.

Conform DNA, una dintre condițiile esențiale pentru acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” este ca persoana solicitantă să fi desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care, până la data de 22 decembrie 1989, ora 12:10, au existat persoane ucise, rănite sau reținute în urma confruntărilor cu forțele de represiune ale regimului comunist.

În cazul lui Cătălin Rădulescu, procurorii au susținut că membrii comisiei ar fi admis cererea acestuia doar pe baza a două declarații, formulate în anii 2015 și 2016, în care fostul deputat ar fi menționat activități revoluționare desfășurate în Timișoara și București în perioada 16–21 decembrie 1989.

DNA a arătat că aceste declarații ar fi fost contrazise de documentele existente în dosarul administrativ al lui Cătălin Rădulescu, aflat la nivelul Secretariatului de stat. Din aceste documente ar fi rezultat că activitatea revoluționară a fostului deputat s-ar fi desfășurat exclusiv în municipiul Pitești și abia începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, moment care, potrivit legii, nu mai permite acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant”.

Pe baza acestor elemente, procurorii au formulat acuzații de fals în declarații și complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite.

Un element esențial al dosarului a fost legat de consecințele financiare ale acordării titlului. Potrivit DNA, în urma obținerii certificatului de „Luptător cu Rol Determinant”, lui Cătălin Rădulescu i-a fost acordată o indemnizație de gratitudine în valoare de 2.020 de lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Procurorii au calculat că, până la momentul trimiterii în judecată, suma totală încasată ar fi ajuns la 143.420 de lei, bani considerați de anchetatori ca fiind obținuți în mod necuvenit.

Titlul de „Luptător cu Rol Determinant” este acordat în baza Legii nr. 341/2004, ca formă de recunoștință a statului român pentru contribuția decisivă la victoria Revoluției din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta din Valea Jiului – Lupeni din august 1977.

Curtea de Apel București a decis achitarea lui Cătălin Rădulescu și a Cristinei Valentina Cechi, reținând că fapta nu există. Instanța nu a considerat dovedite elementele constitutive ale infracțiunilor reținute în sarcina celor doi inculpați.

Decizia pronunțată marți nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. În cazul în care soluția va fi contestată, dosarul va ajunge pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.