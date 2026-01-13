Situație critică în spitalele din București. Pacienții stau în frig

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat pentru News.ro că mai multe spitale aflate sub coordonarea Ministerului se confruntă în această perioadă cu dificultăți în asigurarea temperaturii optime pentru pacienți.

Cea mai gravă situație se înregistrează la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde în unele saloane temperatura a scăzut până la 16 grade Celsius. Drept urmare, intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe au fost amânate, iar internările sunt temporizate în funcție de gravitatea cazurilor.

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenții chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgențe și să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienții, dar și personalul medical în pericol.

La Institutul Clinic Fundeni, situația începe să se stabilizeze, iar echipe tehnice trimise de distribuitorul de energie electrică verifică zilnic instalațiile electrice care suplinesc lipsa căldurii, pentru a preveni suprasarcini care ar putea provoca avarii sau alte probleme majore.

„Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalațiile pentru a monitoriza consumul și pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă”, a mai spus Rogobete.

Ministrul a atras atenția că problema este una recurentă și că, pe termen lung, spitalele mari, în special cele de urgență, ar trebui să fie independente din punct de vedere termic, prin centrale proprii.

„Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu. În urma crizei pe care am avut-o cu apa, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important să avem resurse proprii care să asigure funcționarea lor cel puțin 24-48 de ore”, a precizat oficialul.

Reprezentanții ASSMB au transmis că unitățile aflate în subordinea lor, precum Spitalul Colțea, funcționează normal, având centrale proprii pe gaz care asigură temperaturi corespunzătoare pentru activitatea medicală.