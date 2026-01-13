Social

Situație critică în spitalele din București. Pacienții stau în frig

Comentează știrea
Situație critică în spitalele din București. Pacienții stau în frigSpital. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat pentru News.ro că mai multe spitale aflate sub coordonarea Ministerului se confruntă în această perioadă cu dificultăți în asigurarea temperaturii optime pentru pacienți.

Rogobete, despre problemele din spitale

Cea mai gravă situație se înregistrează la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde în unele saloane temperatura a scăzut până la 16 grade Celsius. Drept urmare, intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe au fost amânate, iar internările sunt temporizate în funcție de gravitatea cazurilor.

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenții chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgențe și să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienții, dar și personalul medical în pericol.

Gândiți-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienți sau pentru personalul medical. Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate și nu pun în pericol viața pacientului”, a explicat ministrul.

Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul UE
Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul UE
Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării
Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării

Cum e la Institutul Clinic Fundeni

La Institutul Clinic Fundeni, situația începe să se stabilizeze, iar echipe tehnice trimise de distribuitorul de energie electrică verifică zilnic instalațiile electrice care suplinesc lipsa căldurii, pentru a preveni suprasarcini care ar putea provoca avarii sau alte probleme majore.

Institutul Clinic Fundeni

Institutul Clinic Fundeni. Sursa foto Wikipedia

„Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalațiile pentru a monitoriza consumul și pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă”, a mai spus Rogobete.

Ministrul a atras atenția că problema este una recurentă și că, pe termen lung, spitalele mari, în special cele de urgență, ar trebui să fie independente din punct de vedere termic, prin centrale proprii.

„Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu. În urma crizei pe care am avut-o cu apa, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important să avem resurse proprii care să asigure funcționarea lor cel puțin 24-48 de ore”, a precizat oficialul.

Reprezentanții ASSMB au transmis că unitățile aflate în subordinea lor, precum Spitalul Colțea, funcționează normal, având centrale proprii pe gaz care asigură temperaturi corespunzătoare pentru activitatea medicală.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:02 - Disensiuni între statele UE privind utilizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei
13:52 - Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe ...
13:47 - George Clooney, discurs în franceză la Globurile de Aur, după ce Trump a râs de el
13:35 - Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării
13:28 - Războiul din Ucraina și impactul asupra civililor. Câte vieți au fost curmate din cauza atacurilor lansate de Rusia î...
13:19 - Situație critică în spitalele din București. Pacienții stau în frig

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale