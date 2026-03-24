Sinner a intrat în istorie. Italianul a bătut recordul deținut de Djokovic din 2016

Jannik Sinner continuă să impresioneze circuitul mondial, reușind o performanță de referință care îl plasează în prim-planul tenisului actual. Italianul a depășit recordul deținut anterior de Novak Djokovic în ceea ce privește numărul de seturi consecutive câștigate, informează Express.

Jannik Sinner a reușit o performanță de referință la Miami Open, intrând în istoria tenisului după ce a depășit un record care rezista de aproape un deceniu. Italianul a stabilit un nou reper în turneele Masters 1000, ajungând la cea mai lungă serie de seturi câștigate consecutiv de la introducerea acestui format, în 1990.

Succesul clar, scor 6-1, 6-4, obținut în fața lui Corentin Moutet, i-a adus lui Sinner al 26-lea set câștigat la rând, suficient pentru a depăși performanța anterioară de 24 de seturi stabilită de Novak Djokovic în 2016.

Forma excelentă a liderului italian nu este întâmplătoare. Sinner a ajuns la Miami după două turnee Masters 1000 câștigate fără greșeală: la Paris, unde a înregistrat un bilanț de 10-0 la seturi, și la Indian Wells, unde a dominat competiția cu 12-0.

El a egalat recordul lui Djokovic în primul său meci din Florida, după o victorie convingătoare, 6-3, 6-3, în fața lui Damir Dzumhur. Triumful recent nu doar că i-a consolidat forma impresionantă, ci l-a propulsat pe primul loc în această ierarhie, devenind singurul deținător al recordului.

În ierarhia all-time a celor mai lungi serii de seturi câștigate consecutiv, liderul este urmat îndeaproape de Novak Djokovic, care a ajuns la 24 de seturi la rând. Podiumul este completat de Carlos Alcaraz, cu 21, în timp ce Djokovic mai apare o dată în clasament, ocupând și poziția a patra, cu o serie de 19 seturi.

După meci, Jannik Sinner a transmis un mesaj, subliniind că, deși este mulțumit de realizare, nu acesta reprezintă obiectivul său principal. Sportivul a insistat asupra caracterului imprevizibil al tenisului, explicând că prioritatea rămâne menținerea unui nivel ridicat de concentrare, urmând ca rezultatele să fie evaluate de la o rundă la alta.

Italianul s-a declarat satisfăcut de evoluția din ziua respectivă, punctând că echipa sa urmărește constant progresul. În continuare, accentul cade pe refacere și pregătire pentru duelul următor.

„Sunt mulțumit de performanța de astăzi, încercăm să ne îmbunătățim și acum vom încerca să ne odihnim și, sperăm, să fim pregătiți pentru mâine”, a declarat Sinner făcând referire și la echipa sa.

În optimile de marți, începând cu ora 22:00, ora României, Sinner îl va întâlni pe americanul Alex Michelsen, care a produs o surpriză în turul precedent, trecând de chilianul Alejandro Tabilo într-un meci fără capi de serie, scor 3-6, 6-3, 6-4.

Istoricul confruntărilor directe îl avantajează pe Sinner, care s-a impus în ambele dueluri din acest an: mai întâi la Cincinnati, cu 6–4, 7–5, apoi la US Open, unde a câștigat categoric, 6–4, 6–0, 6–2.

Și Alexander Zverev, 28 de ani și locul 4 ATP, a impresionat în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Miami, reușind o prestație solidă, construită în jurul unui serviciu foarte bun. Germanul s-a impus fără emoții în fața americanului Martin Damm (22 de ani, locul 133 ATP), pe care l-a învins în două seturi, scor 6-2, 6-4.

În turul următor, Alexander Zverev s-a întâlnit cu Marin Cilic, în vârstă de 37 de ani și clasat pe locul 49 ATP, pe care l-a bătut cu 6-2, 7-5, 6-4. În sferturi îl va întâlni pe Quentin Halys, numărul 111 mondial.