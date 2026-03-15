Indian Wells. Medvedev l-a învins pe Alcaraz și merge în finala cu Sinner

Seria impresionantă de 16 victorii a spaniolului Carlos Alcaraz s-a încheiat brusc la turneul Indian Wells Masters 1000. Rusul Daniil Medvedev, favorit 11, l-a învins pe Alcaraz în două seturi, 6-3, 7-6 (3), și s-a calificat în finală, punând capăt parcursului fără înfrângere al spaniolului.

Această performanță îi asigură lui Medvedev revenirea în Top 10 mondial, poziție pe care nu a mai ocupat-o din iunie anul trecut. În marea finală, rusul îl va întâlni pe italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, care a trecut de germanul Alexander Zverev, cap de serie 4, cu scorul 6-2, 6-4, într-o oră și 23 de minute.

Finala de la Indian Wells este programată duminică seară și promite un duel deosebit între doi dintre cei mai importanți jucători ai momentului.

După ce s-a impus în fața liderului mondial Carlos Alcaraz, rusul Daniil Medvedev a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia și a subliniat că performanța sa nu schimbă ierarhia din topul ATP.

„Să învingi pe cineva precum Carlos, numărul unu mondial, este un sentiment uimitor. Când joci împotriva lui, a lui Jannik sau a lui Novak, clasamentul nu contează: este extraordinar să-i întâlnești, iar să-i învingi este și mai special. Sunt foarte mulțumit de nivelul meu de astăzi și aștept cu nerăbdare meciul de mâine”, a spus Medvedev în conferința de presă.

Întrebat dacă această victorie semnalează o egalare a generației sale cu cea a lui Alcaraz și Sinner, rusul a explicat că diferența rămâne clară.

„Nu mă interesează prea mult aceste lucruri. Sunt deja puțin prea bătrân pentru NextGen. Jannik și Carlos sunt mult mai buni decât noi toți și îi poți învinge doar într-un meci izolat. Este vorba mai mult despre un rezultat singular decât despre o carieră sau un sezon”, a arătat el.

Medvedev, care a renunțat anul trecut la colaborarea cu Gilles Cervara și lucrează acum cu Thomas Johansson, a mai spus că schimbarea antrenorului l-a ajutat să-și perfecționeze jocul, dar nu garantează succese constante împotriva celor mai buni jucători.

„Nu există o formulă secretă pentru meciul de astăzi. Alcaraz nu are o slăbiciune majoră, așa că trebuie să joci la maximum și să fii pregătit pentru fiecare detaliu. Am lucrat mult la serviciu și la voleu, iar colaborarea cu Thomas mă ajută să fiu pregătit”, a continuat el.

Aceasta va fi a treia finală a lui Medvedev la Indian Wells. În 2023 și 2024 a pierdut în ultimul act chiar în fața lui Alcaraz, iar acum îl va înfrunta pe Jannik Sinner, locul 2 mondial. Italianul, elev al lui Darren Cahill și Simone Vagnozzi, vine după trei victorii consecutive în fața rusului și are un moral ridicat, în timp ce Medvedev nu l-a mai învins pe Sinner pe hard din finala de la Miami 2023.