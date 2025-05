Politica Simion n-a abandonat lupta. Promite un anunț important, astăzi







Liderul AUR, George Simion, a transmis că astăzi, de la ora 14.30 va face anunțuri extrem de importante și de așteptate. Surse politice au spus că acesta va anunța contestarea alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională.

George Simion revine

”Anunțuri importante AZI! Anunțurile așteptate de voi, românii liberi! Azi la 14:30 și la 19:00! Până la capăt! #libertate #democratie #pace”, a scris George Simion.”Parlamentarii AUR vor susține astăzi, 20 mai, începând cu ora 14:30, declarații de presă”, a transmis AUR pe Facebook.

Liderul AUR a dat de înțeles încă de luni seara, pe TikTok, că va contesta rezultatul alegerilor. Într-un comentariu pe TikTok un urmăritor l-a îndemnat să facă contestație. „Fac! Fără probleme! Nu vor accepta dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”, a fost răspunsul dat de George Simion.

Nicușor Dan l-a învins pe George Simion

La alegerile prezidențiale 2025 de duminică, Nicușor Dan a răsturnat avansul lui George Simion din primul tur, reușind o revenire unică în istoria României. Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 6.168.642 de voturi (53,60%), în timp ce liderul AUR a obținut 5.339.053 de voturi (46,40%). La cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2025 au votat peste 11,6 milioane de români.

Își acceptase înfrângerea

Duminică noapte, Simion și-a acceptat înfrângerea și a anunțat că nu va renunța la „războiul nostru”, deși a pierdut în fața lui Nicușor Dan. La momentul respectiv, liderul AUR a spus că nu poate acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză Simion în intervenția video preînregistrată publicată pe X.

Deși înainte de finalizarea scrutinului liderul AUR a acuzat o „fraudă electorală”, în acest mesaj transmis în engleză a transmis că nu au existat dovezi în acest sens, amănunt pe care nu l-a precizat în mesajul în limba română.