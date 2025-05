Simion, la Ambasada SUA, în loc de Cotroceni. Dickerson s-a văzut cu toți șefii de partide

Liderul AUR, George Simion, nu a participat la consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, dar s-a întâlnit cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Această întâlnire are loc în contextul în care Michael Dickerson a realizat un tur de forță, întâlnindu-se cu toți liderii partidelor parlamentare, inclusiv cu PSD, PNL, USR și UDMR, în cursul zilei de ieri.

La finalul discuției, George Simion a subliniat că relațiile dintre SUA și România par să revină la un curs normal.

„Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a avut astăzi o întâlnire oficială cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Principalul subiect discutat a fost revenirea la un cadru democratic autentic, punând accent pe respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept.

Meeting a variety of 🇷🇴 party leaders, as democracy is strongest when all voices are heard. Good meeting with @georgesimion of @partidulaur. pic.twitter.com/pFeElQ4IXZ

— Chargé d'affaires Michael L. Dickerson (@USAmbRO) May 28, 2025