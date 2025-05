EVZ Special Nicușor Dan și George Simion, între naturalețe și branduri bine construite. Analiza unui expert în publicitate. Video







O nouă ediție a podcastului „Picătura de business” a fost difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe o afacere creativă care se axează pe un singru cuvânt: strategie. Invitatul special al acestei ediții a fost Alexandru Neculae, strateg de brand cu peste 15 ani de experiență în publicitate. Acesta a lucrat în cadrul celei mai mari agenții de comunicare cu capital românesc. În prezent, a ales să continue singur și să construiască în continuare branduri de succes.

În cadrul podcastului, invitatul a precizat cât de important este ca o companie să aibă o strategie clară de brand încă de la început. Cu un plan bine gândit, o afacere poate face economii de până la 70% în bugetul de promovare pe termen lung. Expertul a precizat și care sunt caracteristicile unui brand de succes. Acesta a analizat și imaginea și brandul din spatele candidaților din turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Branduri românești cu claritate

Invitatul a dat exemple de branduri românești care au o identitate bine stabilită și o claritate în strategie. Pe lista exemplelor pozitive s-au regăsit Dedeman și CEC Bank. Invitatul a vorbit și de branduri de succes care fac parte din portofoliul său. Acesta a adus aminte de Simtel, o companie românească care a ajuns pe culmile succesului.

„Proiectul cu Simtel este unul de suflet și încă lucrez cu ei. Au trecut trei-patru ani de la rebranding și avem în continuare o relație bună. Brandul generează o emoție pe care putem să construim. În acest proces de rebranding cu ei am găsit o mantră, o idee care a putut să aducă în jurul brandului și alte companii și colaboratori: Powering the green future. Era vorba de tehnologie, de viitor și cum împreună mergem în direcția asta. Ne-am dat seama că Simtel este despre echipă. Sunt oameni foarte faini acolo care apreciază colaborările”, a povestit invitatul.

Un alt exemplu de brand din portofoliul lui Alexandru este Agora Robotics, o companie care dezvoltă roboți pentru marile lanțuri de magazine. „Agora înseamnă piață, acesta este conceptul din spate. Ei vor să dezvolte întreg ecosistemul B2B, de la curățenie, la cărat lucruri pe raft. Aici am găsit acest statement: Orice job care este plictisitor, riscant sau repetitiv poate fi înlocuit de un robot. Atunci când am început să lucrez cu Agora, acum doi ani, era o tensiune în piață și încă se mai resimte. Oamenii spuneau că roboții ne vor fura joburile. Noi am încercat să spunem că nu va fi așa și că este doar o etapă de dezvoltare. Prima luptă pe care am avut-o cu opinia publică a fost în această zonă de informare”, spune acesta.

Reticenți la informație

Expertul a precizat că a avut și câteva proiecte care nu au atins potențialul pe care și l-ar fi dorit. Motivul principal nu ține de strategie sau execuție, ci de reticența la schimbare.

„Sunt foarte puține proiecte unde nu am ajuns acolo unde ne doream. Totul a pornit de la faptul că echipa sau fondatorul care lua deciziile au fost foarte reticenți la informații noi. Cred eu că n-au reușit să se iasă din zona aia de identitate decorativă. Nu au rezonat la o strategie de brand. De obicei, când lucrurile sunt foarte rigide, nu le spun să renunțe la tot ce știu ei, dar dacă tot mă plătești cred că poți accepta o nouă informație. De fiecare dată în zona de interviu, dacă simțim că nu putem aduce plus valoare unui brand din ceea ce putem noi să facem și dacă brandul nu vrea să iasă dintr-o zonă execuțională, de obicei, recomandăm pe altcineva și rămânem prieteni”, a spus acesta.

Branduri personale

În contextul alegerilor prezidențiale, expertul a analizat, din punct de vedere al brandului personal, imaginea celor doi candidați din finala pentru scaunul de la Cotroceni. Acesta a precizat că atât George Simion, cât și Nicușor Dan, sunt branduri foarte bine conturate, dar și bine diferențiate.

„Sunt diferențiatori clari între ei, de aceea este și polarizarea asta la nivelul țării. Este o diferența de public țintă, de personalitate de brand, de manifestare, de ton of voice. Sunt branduri bine conturate. După părerea mea, George Simion este un brand foarte bine construit în sensul în care își cunoaște extraordinar de bine publicul țintă. Știe cum să își calibreze limbajul pentru publicul țintă. Are un scop foarte bine stabilit, fie să livreze, fie să stârnească emoție. Spuneam mai devreme că emoția este esențială pentru un brand. Pe de altă parte, Nicușor Dan este un brand mai în zona de înțelept, omul care vine cu informație. Asta îl diferențiază foarte mult de Simion și face un statement, total natural, din refuzul de a fi un brand. Acest lucru îl face autentic pentru publicul său țintă. Aici vorbim de un brand mai minimalist”, spune Alexandru Neculae.

Brand de țară

România este o țară care are multe de oferit, dar care nu are un brand stabil și autentic prin intermediul căruia se adresează. Specialistul a precizat că un pas în realizarea unui brand puternic de țară este onestitatea.

„România este foarte frumoasă care poate deveni un super brand dacă este sincer. Sinceritatea asta înseamnă să își accepte lucrurile pe care le bagă acum sub preș. Sunt foarte mulți turiști care veneau în România tocmai pentru ideea asta de țară postcomunistă. Noi încercăm să ascundem asta deși face parte din AND-ul nostru. Încercăm să ascundem zonele sărace, nu vrem să le arătăm. Pentru ca România să devină un brand puternic, autentic, care să penetreze și care să spună sincer consumatorului ce trebuie să spună, cred că primul pas ar trebui pe care ar trebui să-l facă e să accepte ceea ce este. România este un buchet de emoții, de oameni, de influențe, un buchet foarte frumos, lucru care poate fi comunicat”, a spus invitatul.