George Simion îi aduce aminte lui Nicușor Dan de maneaua lui Dani Mocanu: Nu pune botul la vrăjeală

George Simion, liderul AUR, a ironizat din nou maneaua lui Dani Mocanu dedicată președintelui Nicușor Dan, manelistul fiind dat în urmărire națională după ce a părăsit țara.

Dani Mocanu, care a compus maneaua „Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu afirma că este „chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul privind un incident violent petrecut în vara anului 2022.

Dani Mocanu ar fi fugit din țară cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să pronunțe sentința. El ar fi fost ajutat de un cunoscut lider interlop aflat în exil.

George Simion, liderul AUR, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj care conține un citat din maneaua lui Dani Mocanu: „Nu pun botu’ la vrăjeala Știu ce-i bine pentru țară, Hopa-hopa hopa-hopa, Eu votez pro-Europa, Nicușor votez că vreau să progresez”.

Fostul candidat a obținut 46,40% în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pierzând astfel competiția. Nicușor Dan, candidat independent, a obținut 53,60% din voturi. El a devenit astfel al cincilea președinte al României de după Revoluția din 1989 și al doilea candidat ajuns la Cotroceni având o manea dedicată.

Înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Dani Mocanu a lansat o manea dedicată candidatului PNL Nicolae Ciucă, care era atunci președintele Senatului. Melodia a intrat rapid în trending pe YouTube și a strâns sute de mii de vizualizări.

O zi mai târziu, manelistul Tzancă Uraganu a publicat pe YouTube piesa „George Simion, un președinte model”, prin care îl promova pe candidatul AUR la alegerile prezidențiale. Nici el, nici Nicolae Ciucă nu au reușit să intre în turul al doilea, care a fost ulterior anulat de Curtea Constituțională.

Nu este prima dată când manelele se intersectează cu politica. La alegerile prezidențiale din 2009, Florin Salam și Nicolae Guță au lansat piese prin care îl susțineau pe candidatul PDL, Traian Băsescu, aflat atunci în cursa pentru un nou mandat.