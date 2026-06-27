Siegfried Mureșan, informare despre Ziua în care s-a bătut palma pentru Filiera germană

În politica internă, europarlamentarul Siegfried Mureșan rar a fost prezent. Scria pe Facebook mesaje pentru PNL, să-i știe activitatea, și atacuri la adversarii din PSD și AUR. A dezvăluit chiar și că România are „un partener-cheie” în Germania, acceptat în totalitate de premierul Ilie Bolojan. Era cu două zile înainte de căderea Guvernului Bolojan, când Manfred Weber a sosit la Palatul Victoria.

În ziua de 3 iunie 2026, când am citit postarea lui Siegfried Mureșan, m-am gândit că are legătură cu contractele SAFE cu Germania. Scrisesem pe larg câteva articole despre împărțeala banilor pentru înzestrarea armatei de către miniștrii Radu Miruță și Irineu Darău, despre singura vizită externă a premierului Bolojan în Germania, după ce, anterior, primise la București și bătuse palma cu investitorii germani.

Astăzi, în condițiile în care ni s-a părut tuturor (inclusiv liberalilor, useriștilor!) că Siegfried Mureșan a apărut parcă din spuma mării ca să conducă crucișătorul PNL-USR-UDMR, textul scris despre europarlamentarul care locuiește în Belgia din 2009 are alte conotații, se citește în altă cheie. Între timp a apărut o altă miză, o afacere de miliarde de euro: Portofelul Digital (RoEUDIW).

În acea zi de 3 mai s-a bătut palma pentru un scenariu viitor, fiindcă se știa deja că pe 5 mai moțiunea de cenzură va dărâma Guvernul Bolojan. E greu să credem că a fost o coincidență, când președintele Dan se chinuie de săptămâni în șir să pună un guvern în fruntea României, aflată cu un picior în prăpastie.

3 iunie 2026. Scrie Siegfried Mureșan, sosit în țară, pe pagina lui de Facebook:

„Am participat astăzi la o întâlnire, la București, cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

Partidul Popular European este cea mai mare familie politică europeană, familia politică din care face parte Partidul Național Liberal și un partener-cheie al României.

Lucrăm împreună pentru o Europă puternică, modernă și responsabilă, în interesul oamenilor cinstiți”.

Un mic comentariu, cu elementele aduse la zi. La masa întâlnirii din sala în care tronează tabloul ”Car cu boi” (sfat: ar trebui să i se găsească alt loc picturii, că lasă loc la glume!), se afla și primarul Ciprian Ciucu, astăzi urmărit penal și aflat sub control judiciar. Decidea în interesul oamenilor cinstiți sau necinstiți?

Siegfried Mureșan ne informează despre ce au discutat, în mare, la un pahar cu apă plată din cea mai scumpă și ecologică, nu la plastic. „La finalul întâlnirii, președintele Ilie Bolojan a transmis un mesaj puternic”.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene și despre nevoia de a recâștiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme și rezultate.

I-am mulțumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European și domnia sa l-au oferit României în toți acești ani.

România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de țara noastră în momente importante, de la susținerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene.

Am discutat deschis și despre situația politică din România. Cred că PNL trebuie să își păstreze identitatea și direcția clară de partid de centru-dreapta, pro-european și reformist. România are nevoie de responsabilitate, nu de populism”.

În primul rând, România trebuie șă își păstreze identitatea, și implicit PNL, PSD, USR, AUR etc. Așadar, în opinia lui Siegfried Mureșan, dacă restul partidelor susțin plângerilor românilor că le-a ajuns cuțitul la os, dau dovadă de populism, nu de responsabilitate față de cei care i-au trimis în fruntea țării ca să muncească în favoarea lor pentru niște privilegii legiferate!

Reluăm mesajul prietenului lui Manfred Weber:

„Nu putem construi viitorul țării pe promisiuni fără acoperire și pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să își asume deciziile și consecințele acestora.

PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toți, instituții care lucrează pentru cetățeni, reducerea risipei și o administrație mai eficientă. Încrederea românilor se recâștigă prin muncă, seriozitate și onestitate, nu prin propagandă.

Îi mulțumesc încă o dată lui Manfred Weber pentru prietenia și susținerea oferite României. Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă și responsabilă”, a fost mesajul lui Ilie Bolojan, reprodus de europarlamentarul filo-german, ales în al treilea mandat pe listele PSD.

Aici a cam zbârcit-o premierul! În peste un an de guvernare Bolojan, românii n-au simțit „reguli egale pentru toți, instituții care lucrează pentru cetățeni (în favoarea lor, adică!). Reducerea risipei a însemnat reducerea veniturilor românilor de rând; la buzunarele celor de la putere, la privilegiile lor, nu s-a umblat.

Fotografia postată de autor lângă text îmi aduce acum explicația gestului făcut de ministrul Cătălin Predoiu de a demisiona din conducerea PNL, după scandalul cu propusul premier Adrian Veștea și excluderile din partid. Asistase la discuția din Palatul Victoria, iar ulterior a înțeles că țara va fi breloc la cheia partenerului german.