Dosarul Ciprian Ciucu și „șpaga de supraviețuire”. Specialista Odeta Nestor a detonat la DNA afacerea jocurilor de noroc

Ne amintim cu toții de povestea fostului vicepremier Dragoș Atanasiu din Guvernul Bolojan care ne informa că a dat „șpagă de supraviețuire” unor funcționari publici ca să poată să-și defășoare afacerea. Acum, DNA ne descrie în comunicatul de presă despre arestarea Odetei Nestor, fosta șefă a OJNJ, și cum aceasta intermedia unor afaceriști străini „șpaga de supraviețuire”. Ancheta a dus și la Dosarul Ciprian Ciucu.

Mita de la ONJN pentru funcționari publici, propusă de Odeta Nestor

În ancheta de la DNA, procurorii află multe-multe lucruri. Informațiile care li se livrează de către cei audiați sunt atât de multe, încât cred că vor face disjungeri și vom tot afla despre alte dosare penale.

Cazul Odetei Nestor, fostă șefă a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN), este mai mult decât interesant, nu prin știrea despre arestarea ei, ci faptele pentru care i s-au pus cătușe.

Comunicatul DNA ne transmite, oficial, că Odeta Nestor a intermediat și facilitat remiterea unor sume de bani către funcționari ai ONJN, în scopul influențării unor controale și proceduri administrative care vizau operatori din industria jocurilor de noroc. Mai concret, în traducerea faptelor înșirate de procuror, Nestor intermedia „șpaga de supraviețuire”, dată de oameni de afaceri care doreau ca firmele să meargă fără opreliști.

Mită de 500 -1.000 de euro, un mizilic pentru supraviețuire

Sumele comunicate de DNA sunt mititele, ca pentru funcționari, nicidecum nu se compară cu șpăgile pentru factorii decidenți. Doar o promisiune de mită de 100.000 de euro se pare că era treabă serioasă, peșcheșul mergând la nivel de sus. Să le luăm pe rând.

La rugămintea unui om de afaceri bulgar, Odeta Nestor a acceptat să vorbească cu niște funcționari din OJNJ, probabil angajați din vremea în care ea conducea instituția, și să le promită șpăgi ca să nu-i pună piedici în activitatea desfășurată în domeniul jocurilor de noroc.

Spune DNA că Odeta Nestor (N.C.O.) este acuzată de „săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Atenție, dosarul a fost înregistrat în luna august 2025, atunci s-a primit sesizarea la DNA. Deci s-au făcut cercetări aproape un an!

Procurorii au reținut următoarea situație despre banii remiși ca mită de Odete Nestor pentru a-l „salva” pe bulgar. Aici e, de fapt, „șpaga de supraviețuire” despre care vorbea Dragoș Atanasiu!

Cum și cui a dat Odeta Nestor „șpaga de supraviețuire”

„În perioada 21.11.2025 – 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Mulți n-au înțeles despre ce e vorba. Odeta Nestor a dat șpaga unei persoane care a devenit „colaborator în cauză”, adică denunțătorul procurorilor.

„Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză (n.r. denunțătorul), suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.

Cui era destinată mita de 100.000 de euro

Procurorii DNA nu ne-a dezvăluit cui era destinată suma de 100.000 de euro pe care inculpatul bulgar R.D.M. trebuia să i-o dea unui funcționar din ONJN „ în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc”.

Ne-au spus că Odeta Nestor a „înlesnit acceptarea” de către funcționarul ONJN „în perioada 02.04.2026 – 06.04.2026” prin intermediul unui „colaborator în cauză”. Apoi, procurorii au menționat când s-au dat tranșele de bani și când s-a făcut flagrantul. Totul s-a petrecut în luna aprilie 2026.

„Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. (n.r. bulgarul!) ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.04.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”.

Ce trebuia să facă angajatul ONJN pentru 100.000 de euro

Suma mare este un semn că treaba era serioasă. Ce i s-a cerut funcționarului de la Jocuri de Noroc să facă pentru firma dispusă să dea șpaga pentru a nu i se face un control la sânge?

DNA zice așa despre cerința mituitorului:

„În scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată (OJNJ) într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar”.

Motive serioase se vede că avea firma respectivă dacă dădea o șpagă de 100.000 de euro!

Urmarea flagrantului pentru mită la ONJN: dosarul primarului Ciprian Ciucu

Pe data de 16 aprilie 2026 a avut loc prinderea în flagrant și arestarea bulgarului care aducea mita, precum și a Odetei Nestor, care intermediase afacerea. Au început audierile, cercetările și... surpriză! Procurorii au descoperit și altceva.

„Pe parcursul efectuării instrucției penale în cauza anterior menționată, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025)”, spune DNA în comunicatul oficial.

Dosarul constituit în decembrie 2025 îi viza pe primarul Ciprian Ciucu și pe cei doi iordanieni, investitori imobiliari din Sectorul 6. Astăzi, edilul este pus sub control judiciar, acuzat de luare de mită sub forma unor servicii în timpul campaniei electorale, servicii în valoare de 250.000 de euro.

Denise Rifai? Martor, prietenă cu Odeta Nestor.