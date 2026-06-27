Nominalizarea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru de către coaliția PNL-USR-UDMR a declanșat un atac dur din partea opoziției.

Presupusa carte a „expertizei europene” cu care dreapta își justifică propunerea este demontată de PSD, care aduce în prim-plan o miză de miliarde de euro: suveranitatea digitală a României și controlul asupra Portofelului European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW).

Deputatul social-democrat Mădălin Borș, vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, a lansat acuzații grave.

Legând direct propunerea lui Mureșan de o decizie strategică recentă a Executivului: adoptarea soluției tehnice germane pentru implementarea identității digitale a românilor.

PSD contestă vehement profilul de tehnocrat al lui Mureșan, acuzându-l de lipsă totală de experiență executivă la nivel național și sugerând că ascensiunea sa este strâns legată de interesele Germaniei.

„În timp ce România are disperată nevoie de oameni cu experiență reală și rezultate dovedite în administrația publică, se forțează din nou în prim-plan figuri fără nicio experiență executivă relevantă la nivel național. Siegfried Mureșan este un exemplu clar: nu a demonstrat niciodată că poate conduce instituții, gestiona bugete mari și controla un aparat administrativ complex”, a declarat Mădălin Borș.

Parlamentarul social-democrat a subliniat trecutul lui Mureșan, absolvent de master la Humboldt University din Berlin și fost consilier în Parlamentul German, afirmând că acesta este văzut mai degrabă ca „propunerea Germaniei în peisajul politic românesc”.

De ce leagă PSD nominalizarea lui Mureșan de infrastructura IT a statului? Explicația stă în decizia de a folosi codul sursă și arhitectura tehnologică dezvoltată de Germania pentru viitoarea aplicație RoEUDIW.

Mădălin Borș avertizează că instalarea unui premier cu puternice conexiuni la Berlin ridică semne de întrebare asupra modului în care se vor atribui contractele de implementare: „România va folosi soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, un proiect uriaș cu bugete consistente, care va permite stocarea electronică a documentelor.

Este vorba de bani mulți, de suveranitate digitală și de contracte semnificative.

Deciziile trebuie luate cu maximă transparență, exclusiv în interesul României, nu al grupurilor de interese sau al agendei externe”, a transmis deputatul PSD, adăugând că orice influență străină asupra acestui proiect strategic trebuie monitorizată de urgență.

Portofelul European pentru Identitate Digitală reprezintă cel mai ambițios și extins proiect de transformare digitală din istoria Uniunii Europene. Conceput ca o aplicație mobilă securizată, acesta va înlocui treptat interacțiunea birocratică fizică.

Conform directivelor europene, prin această aplicație, cetățenii români își vor putea stoca și folosi direct de pe smartphone următoarele documente oficiale:

Actul de identitate (buletinul digital) și certificatul de naștere/căsătorie;

Permisul de conducere electronic;

Diplomele de studii (bacalaureat, licență, certificări profesionale);

Cardul de sănătate și rețetele medicale;

Datele bancare și documentele de călătorie (pașaportul digital).

Potrivit specialiștilor consultați de EVZ, proiectul Portofelului European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW) nu este doar o aplicație de telefon, ci un întreg ecosistem care trebuie integrat cu toate bazele de date ale statului.

Dezvoltarea sistemului central, securizarea serverelor, auditurile de securitate și actualizările constante implică bugete consistente, finanțate în mare parte din fonduri europene (PNRR) și din cofinanțări de la bugetul de stat.

Chiar dacă soluția de bază (codul sursă) este preluată din Germania, adaptarea ei locală și mentenanța generează contracte masive pe termen lung. Compania sau consorțiul de firme care va câștiga licitațiile de implementare va controla piața integrărilor IT guvernamentale din România pentru următorul deceniu.

Prin adoptarea arhitecturii tehnice germane, standardele de achiziții publice vor fi modelate după specificațiile acesteia.

PSD afirmă că un premier cu conexiuni strânse la Berlin ar putea favoriza firme de consultanță sau mari integratori IT cu capital german ori parteneri locali ai acestora, în detrimentul companiilor românești de software.

În timp ce PNL, USR și UDMR susțin că profilul lui Siegfried Mureșan este garanția atragerii fondurilor europene necesare pentru aceste tranziții masive, PSD ridică un semnal de alarmă.

Cine va controla, de fapt, datele de securitate ale românilor și în buzunarele cui vor ajunge sutele de milioane de euro alocate digitalizării?

Bătălia pentru Palatul Victoria devine, astfel, o bătălie pentru infrastructura critică a României de mâine.