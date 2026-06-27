Ce s-a întâmplat la consultările de la Cotroceni. Replici din culise

Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unei noi majorități guvernamentale au fost marcate de tensiuni și schimburi de replici între președintele României Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare.

Discuțiile au vizat mai multe scenarii de guvernare, inclusiv varianta unui guvern minoritar și modalități de susținere parlamentară.

Discuțiile au început cu propuneri diferite privind rotația funcției de prim-ministru, potrivit unor surse politice.

„Propunem ca noi să fim primii la rocada guvernamentală, așa cum am discutat inițial”, a transmis Sorin Grindeanu.

Reprezentanții PNL au respins varianta.

„Nu suntem de acord cu această formulă. În orice caz, nu vom susține un guvern monocolor PSD”, au precizat liberalii.

În timpul consultărilor, președintele Nicușor Dan le-ar fi reproșat liderilor politici lipsa de consecvență în pozițiile asumate.

„Nu vă țineți de cuvânt. Sunteți iresponsabili!”, ar fi spus Nicușor Dan către Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Ilie Bolojan a respins acuzațiile și a susținut că PNL nu a făcut promisiuni ferme privind susținerea unei anumite formule de guvernare.

„Noi nu am spus de la început că îl vom susține necondiționat pe Sorin Grindeanu. Nu am promis un cec în alb. Am vorbit despre un acord politic”, a răspuns acesta.

Discuțiile au continuat pe fondul divergențelor privind pozițiile anunțate anterior de partide.

„Ești responsabil de blocajul negocierilor! Aș putea face public un presupus angajament politic privind susținerea unei alte formule de guvernare”, ar fi spus președintele.

Ilie Bolojan a replicat: „Voi răspunde public dacă astfel de acuzații vor fi făcute”.

La finalul întâlnirii, președintele ar fi transmis că discuțiile nu pot continua în lipsa unui acord.

„Dacă nimeni nu cedează, mai bine încheiem întâlnirea”, ar fi spus Nicușor Dan. Participanții au părăsit Palatul Cotroceni fără a ajunge la un consens.

Ulterior, președintele a transmis public că negocierile au revenit în impas.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD. De marți până vineri, PNL și-a schimbat poziția”, a declarat Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a susținut că varianta de lucru rămâne un acord politic între partide, în timp ce Sorin Grindeanu a transmis că PSD consideră epuizat spațiul de negociere și acuză schimbări repetate de poziție din partea partenerilor.