Scena politică explodează din nou în plin proces de negociere pentru formarea noului Executiv. Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat vineri seară un atac la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, imediat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat oficial apariția unui nou blocaj politic. Într-un mesaj pe Facebook, social-democratul acuză conducerea PNL de duplicitate și susține că schimbările bruște de poziție ale liberalilor au aruncat din nou țara în incertitudine.

Potrivit social-democratului, comportamentul liderului PNL din ultimele zile reprezintă o sfidare nu doar la adresa partenerilor de dialog, ci și a instituției prezidențiale. Adrian Câciu este de părere că acțiunile din spatele culiselor arată o dorință disperată a liberalilor de a păstra controlul politic, indiferent de costuri.

„Devine evident că Bolojan îşi bate joc de România şi de români, îl MINTE pe Preşedintele României şi sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic! Declaraţia Preşedintelui Dan este clară: Bolojan a minţit şi face orice să se agaţe de putere!”, a scris Câciu pe rețelele de socializare.

Tensiunile au escaladat după ce președintele Nicușor Dan a ieșit public vineri seară pentru a semnala că discuțiile pentru formarea Guvernului au eșuat din nou. Reprezentantul PSD consideră că atitudinea PNL demonstrează lipsă de predictibilitate și iresponsabilitate în fața electoratului.

„Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Preşedinte! Adică îşi bate joc de România! Ăsta este Bolojan!”, mai afirmă social-democratul.

Reacția virulentă a social-democraților a fost provocată de declarațiile șefului statului, care a explicat cum s-au blocat negocierile în ultimele 72 de ore. Nicușor Dan a dezvăluit că, în cursul zilei de marți, Partidul Național Liberal acceptase, în anumite condiții, formula unui guvern minoritar susținut de PSD. Cu toate acestea, liberalii s-au răzgândit ulterior, anulând progresele făcute.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook. Liderul de la Cotroceni a cerut partidelor să revină la dialog și să negocieze o majoritate parlamentară pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Un atac a lansat și Claudiu Manda, secretarul general al PSD. „Domnule Bolojan, aţi minţit din nou! L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României. I-aţi minţit şi pe români atunci când le-aţi spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minţi un popor întreg şi să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care ţara riscă să îşi piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj. Domnule Bolojan, ne-aţi oferit o lecţie despre lipsa cuvântului în politică”, a transmis Manda pe Facebook.