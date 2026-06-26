Mirel Curea: Siegfried Mureșan, cheia pentru Guvernul Bolojan II
- Mădălina Sfrijan
- 26 iunie 2026, 14:04
Jurnalistul Mirel Curea susține că propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu este una întâmplătoare și leagă această variantă de „filiera germană”, despre care afirmă că încearcă să contureze un „Guvern Bolojan II”.
„Siegfried Mureșan, omul „filierei germane” pentru Guvernul Bolojan II”
Mirel Curea susține că experiența profesională a lui Siegfried Mureșan reprezintă un element relevant în contextul actualelor discuții.
„Filiera germană încearcă un guvern Bolojan II
În meciul SUA-Germania, în România a apărut o nouă idee de premier: Siegfried Mureșan. Din biografia sa, prezentată de el însuși: „În 2004 am absolvit Academia de Studii Economice din București. Am continuat studiile cu un Master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006, am primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și am făcut parte din programul internațional de stagii al Bundestag-ului. Ulterior, am activat timp de trei ani în această instituție drept consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.”
Subliniez, pentru cine nu a băgat de seamă: Siegfried Mureșan a funcționat timp de trei ani ca angajat al statului german, în postura de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum”, arată cunoscutul jurnalist Mirel Curea.
Continuă lupta pentru fotoliul de la Guvern
PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost comunicată printr-un comunicat de presă al PNL, în care formațiunile atrag atenția că viitorul Executiv trebuie să gestioneze principalele provocări ale României, printre care implementarea PNRR, Programul SAFE, menținerea echilibrelor financiar-bugetare și continuarea demersurilor pentru aderarea la OCDE.
„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele şi să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor”, se arată în comunicatul PNL.
Ce a declarat Ilie Bolojan despre experiența lui Siegfried Mureșan
Vineri, Ilie Bolojan a declarat nominalizarea are ca obiectiv deblocarea negocierilor politice și facilitarea unui acord care să permită învestirea unui nou Guvern în perioada următoare. Acesta a explicat și că propunerea „vine să ofere soluții, astfel încât să se poată ajunge la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare”.
„PNL a încheiat o ședință a Biroului Politic Național, în care a votat sprijinul pentru această propunere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.
Liderul liberal a arătat că experiența lui Siegfried Mureșan în administrarea fondurilor europene și a bugetelor de investiții reprezintă principalul argument pentru această nominalizare, apreciind că europarlamentarul poate reprezenta o soluție pentru România în actualul context politic.
„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în privința gestionării fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un profesionist care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă”, a mai completat Bolojan.