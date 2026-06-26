Mirel Curea: Siegfried Mureșan, cheia pentru Guvernul Bolojan II

Jurnalistul Mirel Curea susține că propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu este una întâmplătoare și leagă această variantă de „filiera germană”, despre care afirmă că încearcă să contureze un „Guvern Bolojan II”.

Mirel Curea susține că experiența profesională a lui Siegfried Mureșan reprezintă un element relevant în contextul actualelor discuții.

„Filiera germană încearcă un guvern Bolojan II

În meciul SUA-Germania, în România a apărut o nouă idee de premier: Siegfried Mureșan. Din biografia sa, prezentată de el însuși: „În 2004 am absolvit Academia de Studii Economice din București. Am continuat studiile cu un Master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006, am primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și am făcut parte din programul internațional de stagii al Bundestag-ului. Ulterior, am activat timp de trei ani în această instituție drept consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.”

Subliniez, pentru cine nu a băgat de seamă: Siegfried Mureșan a funcționat timp de trei ani ca angajat al statului german, în postura de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum”, arată cunoscutul jurnalist Mirel Curea.

PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost comunicată printr-un comunicat de presă al PNL, în care formațiunile atrag atenția că viitorul Executiv trebuie să gestioneze principalele provocări ale României, printre care implementarea PNRR, Programul SAFE, menținerea echilibrelor financiar-bugetare și continuarea demersurilor pentru aderarea la OCDE.

„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele şi să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor”, se arată în comunicatul PNL.

Vineri, Ilie Bolojan a declarat nominalizarea are ca obiectiv deblocarea negocierilor politice și facilitarea unui acord care să permită învestirea unui nou Guvern în perioada următoare. Acesta a explicat și că propunerea „vine să ofere soluții, astfel încât să se poată ajunge la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare”.

„PNL a încheiat o ședință a Biroului Politic Național, în care a votat sprijinul pentru această propunere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a arătat că experiența lui Siegfried Mureșan în administrarea fondurilor europene și a bugetelor de investiții reprezintă principalul argument pentru această nominalizare, apreciind că europarlamentarul poate reprezenta o soluție pentru România în actualul context politic.

„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în privința gestionării fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un profesionist care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă”, a mai completat Bolojan.