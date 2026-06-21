Ilie Bolojan și-a prezentat duminică, 21 iunie 2026, candidatura pentru conducerea Partidului Național Liberal (PNL) în timpul Congresului Extraordinar al formațiunii, unde a lansat critici directe la adresa PSD și a făcut apel la redefinirea identității politice a liberalilor.

În discursul susținut în fața delegaților partidului, liderul liberal a apărat activitatea guvernamentală a PNL din ultimul an, susținând că măsurile adoptate au contribuit la redresarea economică a țării.

Totodată, el a acuzat PSD că a blocat reformele și a provocat căderea Guvernului în momentul în care deciziile executivului au afectat interesele unor grupuri de influență.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a descris situația financiară a României din momentul preluării guvernării ca fiind una critică și a susținut că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri dificile pentru stabilizarea economiei.

„Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic. (...) Dacă ar fi să fac o comparație între starea bugetului României și a unui pacient, în vara anului trecut am preluat un buget în comă și am lăsat un pacient într-un proces de recuperare”, a declarat liderul liberal.

Acesta a afirmat că PNL și-a asumat responsabilitatea guvernării într-o perioadă complicată și a recunoscut că partidul a avut o parte din responsabilitate pentru problemele economice acumulate anterior.

O parte importantă a discursului a fost dedicată relației dintre PNL și PSD în perioada guvernării comune.

Bolojan a susținut că social-democrații au frânat procesul de reformă și au ales să părăsească parteneriatul politic în momentul în care măsurile adoptate au afectat interesele clientelei de partid.

„Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România”, a afirmat acesta, referindu-se la decizia PSD de a susține o moțiune care a dus la căderea Guvernului.

Potrivit liderului liberal, PSD a susținut inițial măsurile de ajustare fiscală, însă și-a schimbat poziția atunci când reformele au început să vizeze ceea ce el a numit „rețele clientelare”.

„Când PSD a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul”, a declarat Bolojan.

În partea finală a discursului, candidatul la conducerea partidului a pledat pentru reconstrucția formațiunii și pentru revenirea la valorile tradiționale ale liberalismului.

El a afirmat că PNL traversează o perioadă dificilă după ieșirea de la guvernare și că partidul trebuie să își consolideze identitatea politică pentru a recâștiga încrederea alegătorilor.

„Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor”, a spus Bolojan, adăugând că liberalii ar trebui să revină la guvernare doar în condițiile respectării propriilor principii și fără compromisuri politice.

Congresul Extraordinar al PNL are rolul de a stabili noua conducere a partidului și direcția politică pentru perioada următoare, într-un context marcat de schimbări pe scena politică și de repoziționarea formațiunilor după căderea Guvernului.

Discursul lui Ilie Bolojan a evidențiat atât bilanțul guvernării liberale, cât și intenția de a repoziționa partidul în opoziție față de PSD, mesajul central fiind necesitatea unei reconstrucții politice bazate pe asumare și reformă.