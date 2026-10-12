Comediantul american Shane Gillis a revenit sâmbătă, 10 octombrie 2026, în postura de prezentator al emisiunii „Saturday Night Live” (SNL), pentru a treia oară de la concedierea sa din 2019, potrivit Variety.

Monologul de deschidere, construit în jurul unor glume despre aspectul fizic, femeile care merg la sală și asemănarea sa cu Adolf Hitler, a fost primit cu reacții rezervate din partea publicului din studio.

În vârstă de 38 de ani, Gillis a apărut pe scenă îmbrăcat în negru și a vorbit despre încercările de a slăbi, experiențele sale la sălile de fitness din New York și dificultățile pe care spune că le întâmpină în anumite situații sociale. Momentul a atras atenția și prin referințele la persoanele gay și printr-o remarcă despre vestimentația femeilor care fac sport.

O parte importantă a monologului a fost dedicată experiențelor comediantului la sala de sport. Gillis a povestit că revenirea într-o sală publică din New York i s-a părut dificilă, în special din cauza comparațiilor cu bărbații foarte bine antrenați.

Ulterior, el a făcut o remarcă depreciativă despre femeile care poartă pantaloni scurți mulați în timpul antrenamentelor. Potrivit relatării din Variety, gluma a fost întâmpinată cu dezaprobări din partea unei părți a publicului prezent în studio.

Comediantul a continuat cu observații despre filmările realizate în sălile de fitness pentru rețelele sociale, sugerând că persoanele surprinse în fundalul videoclipurilor pot deveni involuntar parte a conținutului publicat online.

Materialul publicat de Variety descrie monologul drept unul dezlânat, în care mai multe glume nu au obținut reacțiile urmărite. Publicația remarcă și faptul că momentul s-a încheiat brusc, după o serie de poante care au generat puține râsete.

Un alt subiect abordat de Gillis a fost retragerea liniei părului. Comediantul a glumit că pierderea părului îl face să semene cu Adolf Hitler, din cauza modului în care îi cade părul în partea din față.

În continuarea glumei, el a asociat aranjarea părului într-o anumită direcție cu homosexualitatea și a formulat concluzia: „Ori ești gay, ori ești Hitler”. Replica a fost prezentată de Variety drept punctul final al unui monolog care nu a reușit să obțină o reacție puternică din partea publicului.

Gillis a făcut și glume despre cele două surori ale sale, pe care le-a descris într-un limbaj jignitor, amintind că acestea îl ironizau în trecut pentru aspectul fizic.

Relația dintre Gillis și „Saturday Night Live” a fost marcată de controverse încă din 2019. În septembrie acel an, comediantul a fost anunțat drept unul dintre noii membri ai distribuției, alături de Chloe Fineman și Bowen Yang.

La numai cinci zile de la anunț, postul NBC a renunțat la colaborare, după reapariția unor înregistrări din podcastul lui Gillis în care acesta făcea remarci jignitoare la adresa asiaticilor și folosea insulte homofobe. Decizia a venit înainte ca el să apară în emisiune în calitate de membru al distribuției.

Ulterior, Gillis și-a construit o carieră independentă de program. A devenit cunoscut prin podcastul său, spectacolele de stand-up și serialul Netflix „Tires”, în care joacă și pe care l-a creat. De asemenea, este implicat în proiectul cinematografic „Madden”.

Creatorul „SNL”, Lorne Michaels, a declarat ulterior pentru The Wall Street Journal că decizia de a-l concedia pe Gillis a venit în urma presiunilor conducerii NBC. Michaels a explicat că poziția celor care au luat decizia a fost fermă, deși el nu s-a aflat de aceeași parte.

Gillis a revenit la „Saturday Night Live” în februarie 2024, când a prezentat emisiunea pentru prima dată după concediere. Monologul său de atunci a întâmpinat, de asemenea, dificultăți, iar comediantul a criticat ulterior reacțiile publicului mai tânăr la unele dintre glumele sale.

În martie 2025, el a prezentat din nou programul, iar unele dintre scenetele ediției au fost bine primite. Printre momentele apreciate s-a numărat „CouplaBeers”.

Pentru sezonul aniversar al emisiunii, Michaels i-ar fi oferit și rolul lui Donald Trump, însă Gillis a refuzat propunerea, potrivit relatării din Variety.

Ediția din 10 octombrie 2026 a avut-o ca invitată muzicală pe cântăreața spaniolă Rosalía. Într-o altă scenetă, inspirată de cartea pentru copii „Green Eggs and Ham”, Gillis a rostit accidental o înjurătură în direct, moment remarcat ulterior de publicațiile de divertisment.