Sfaturile prințesei Diana pentru William și Harry, dezvăluite după aproape trei decenii

Fostul secretar personal al Prințesei Diana, Patrick Jephson, a afirmat că William și Harry continuă să fie ghidați de învățăturile mamei lor, la aproape trei decenii de la moartea acesteia. „Dacă vor analiza cu atenție viața prințesei Diana – și sper că o fac des –, William și Harry vor înțelege că ea le-a lăsat multe exemple bune de urmat”, a spus acesta, pentru People.

Prințesa Diana a lăsat „sfaturi importante” pentru prințul William și prințul Harry, a spus fostul ei secretar personal, Patrick Jephson. Prințesa a murit la 36 de ani, în august 1997, lăsând în urmă cei doi fii pe care îi avea cu regele Charles, pe atunci prinț moștenitor.

Cei doi fii ai prințesei Diana au ales drumuri diferite. William, în vârstă de 43 de ani, își continuă îndatoririle regale și este un tată implicat pentru cei trei copii ai săi și ai prințesei Kate.

Harry, în vârstă de 40 de ani, s-a retras din viața regală în 2020 și trăiește în California alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor.

Patrick a explicat cum amintirea prințesei Diana rămâne prezentă în viețile fiilor ei, amintind unul dintre sfaturile lăsate de aceasta.

„Dacă vor analiza cu atenție viața prințesei Diana – și sper că o fac des –, William și Harry vor înțelege că ea le-a lăsat multe exemple bune de urmat, dar și câteva avertismente importante de care trebuie să țină cont”, a spus acesta, într-un interviu pentru People.

„Afecțiunea publică și bogatele recompense ale regalității trebuie câștigate prin sacrificiu de sine și serviciu”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Sunt sigur că sunt recunoscători că în fiecare zi ea încă îi poate îndruma și inspira pe drumul dificil pe care sunt sortiți să îl urmeze.”

Amanda Foreman, istoric, a afirmat anterior că atât Harry, cât și William le-au oferit copiilor lor o educație autentică, adăugând că „este ce ar face Prința Diana”.

Căsătorit cu prințesa Kate, William este tatăl prințului George, în vârstă de 12 ani, al prințesei Charlotte, în vârstă de 10 ani, și al prințului Louis, în vârstă de 7 ani.

Harry are un fiu și o fiică, prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de patru ani, împreună cu Meghan.