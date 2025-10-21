Sezonul superlunilor 2025-2026. Trei Superluni care vor ghida sufletul în următoarea perioadă

Sezonul Superlunilor 2025-2026 a început cu Superluna Recoltei pe 7 octombrie 2025, marcând debutul unui ciclu rar de trei Superluni consecutive, potrivit sfatulparintilor.ro.

O Superlună apare atunci când Luna plină se află la perigeu, punctul cel mai apropiat de Pământ. Deși diferența de dimensiune este dificil de observat cu ochiul liber, energia sa este resimțită intens, astfel emoțiile se amplifică, intuiția crește, iar transformările interioare devin inevitabile.

„Atunci când Luna se apropie de Pământ, și noi ne apropiem de adevărul nostru interior.” spun astrologii.

Sezonul Superlunilor 2025-2026 a debutat cu Superluna Recoltei pe 7 octombrie, care a deschis seria ce va continua cu alte două Superluni puternice, fiecare influențând diferite domenii ale vieții, cum ar fi identitatea, stabilitatea și comunicarea.

Următoarele Superluni din sezon sunt: Superluna Castorului care va avea loc pe 5 noiembrie 2025, Superluna Rece de pe 4 decembrie 2025 și Superluna Lupului care va avea loc pe 3 ianuarie 2026.

Superluna Castorului va activa domeniile corpului, finanțelor și securității personale, punând accent pe confort, transformare și stabilitate interioară. Taurul va tinde spre siguranță, Scorpionul spre schimbare, iar între aceste energii se creează un balans între stăpânire și abandon.

Superluna Rece, pe 4 decembrie 2025, va aduce o vibrație mentală puternică, invitând la un dialog interior și la conștientizarea modului în care oamenii gândesc, comunică și interpretează lumea. Gemenii caută cunoaștere, iar Săgetătorii adevăr, fiind un moment în care aceștia nu trebuie să aibă toate răspunsurile, ci doar să pună întrebările potrivite.

Superluna Lupului, pe 3 ianuarie 2026, îi confruntă pe oameni cu echilibrul între emoție și ambiție, punând în prim-plan nevoia de securitate emoțională versus dorința de succes și control.

Deși Superluna Lupului încheie acest ciclu spectaculos, spectacolul va continua. În martie 2026, oamenii se vor confrunta cu o Eclipsă totală de Lună, cunoscută sub numele de Luna Sângerie, considerată un punct final al transformărilor începute odată cu Superluna Recoltei din octombrie 2025.

Pentru cei sensibili la energiile cosmice, aceasta va reprezenta o etapă de încheiere a vechilor capitole și de deschidere a unor drumuri noi.