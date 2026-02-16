Sever Voinescu, mesaj către liderii politici: Ieșiți din securism!

Fostul deputat Sever Voinescu, în prezent redactor-șef al revistei Dilema Veche, a transmis mesaj către liderii clasei politice, printr-o postare publicată pe LinkedIn. Acesta vorbește despre ceea ce numește „cel mai mare pericol pentru România” în actualul context european și critică modul în care este gestionată politica externă.

În textul intitulat „Pericolul cel mare”, Voinescu susține că România ar putea fi lăsată în afara unei viitoare construcții europene puternic integrate, cu accente aproape federale. În opinia sa, această amenințare este cunoscută la nivelul decidenților de la București, însă reacțiile întârzie.

„Cel mai mare pericol pentru România acum este o construcție europeană superintegrată, aproape federală, care ne exclude. Pericolul acesta este recunoscut la nivelul de decizie al statului român – asta vă pot confirma. Totuși, sîntem inerți”, scrie Voinescu.

Fostul parlamentar consideră că abordarea actuală a politicii externe este greșită și că aceasta este tratată ca o zonă opacă, rezervată serviciilor și negocierilor netransparente.

Sever Voinescu le transmite un mesaj direct liderilor politici, cerându-le să renunțe la ideea că diplomația ar fi o chestiune secretizată. „Dragi (vorba vine) politiceni, încetați să credeți că politica externă este o operațiune de servicii secrete. Politica externă, mai ales acuma, în 2026, nu e nici ocultă, nici conspirativă, nici îndărătul ușilor închise”, afirmă Sever Voinescu, într-un apel direct către liderii politici.

El atrage atenția că tentația conspirațiilor și a înțelegerilor ascunse afectează atât percepția publică, cât și felul în care politicienii își asumă rolul.

„Știu că predispoziția noastră pentru conspiraționism și blat îi face pe mulți români să creadă că e așa, vă face și pe voi să credeți că e așa. În plus joacă și vanitatea voastră – vai, ce importanți sînteți că știți secretele lumii pe care poporul nu le știe... Vă mințiți! Nu e deloc așa”, scrie acesta.

Voinescu avertizează că nu este vorba doar despre o iluzie personală a politicienilor, ci despre o problemă care afectează întreaga societate. „Și dacă v-ați minți doar pe voi, v-aș lăsa în pace. Dar de ceea ce credeți voi depindem noi toți, românii”, adaugă el.

În viziunea fostului deputat, politica externă trebuie tratată ca un act politic autentic, care presupune vizibilitate și implicare constantă.

„Politica externă este POLITICĂ! Cere vizibilitate, prezență, persistență, efort, cunoaștere, imaginație, inteligență. Nu intelligence!”, subliniază el.

În finalul mesajului, tonul devine și mai direct, cu un apel către liderii politici să iasă din zona influenței serviciilor și să își asume rolul public.

„Ieșiți de sub pulpana serviciilor, ieșiți din securism, acționați ca niște lideri politici responsabili! Lepădați-vă de complexe și de vinovății! Ieșiți în arena lumii pînă nu e prea tîrziu! Faceți din România o prezență, nu o absență”, scrie Voinescu.

Acesta avertizează că lipsa unei implicări vizibile pe scena internațională poate duce la marginalizarea țării.

„Înțelegeți că dacă nu ne vedem, încetăm să mai existăm. În lumea de azi nu te mai poți ascunde”, susține acesta.

Mesajul său îi vizează în mod explicit pe actualii lideri politici, inclusiv pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, dar și pe liderii PSD și USR.

„Dacă veți continua așa, o să aveți pe conștiință această țară. Care e mult mai mult decît serviciile ei secrete, domnule președinte Dan! Care e mult mai mult decît registrele ei contabile, oricum cețoase și dubioase, domnule prim-ministru Bolojan! Care e mult mai mult decît rețeaua voastră de primari faliți și decît companiile de stat la care v-ați mufat voi, lideri PSD! Care e mult mai mult decît paginile de Facebook pe care vă țipați incompetența și neputințele voi, lideri USR!”, afirmă el.