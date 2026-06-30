Premierul interimar Ilie Bolojan demarează consultări de urgență cu liderii tuturor formațiunilor politice din Parlament. Obiectivul principal este convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor de lege esențiale în vederea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Executivului a explicat că actualul context economic și social impune o mobilizare rapidă a aleșilor poporului. Într-o intervenție televizată la TVR, el a precizat că "având în vedere probleme cu care se confruntă ţara, merită un efort din partea parlamentarilor".

Negocierile politice din aceste zile au în centru deblocarea unor sume uriașe pentru dezvoltarea României. Premierul a evidențiat faptul că termenele strânse impun un dialog constructiv cu toate partidele politice.

„Mai avem încă cinci proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare şi pentru asta am luat legătura astăzi, voi lua şi mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu preşedinţii de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în aşa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depăşesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”, a afirmat Bolojan.

Pentru a asigura prezența și cvorumul necesar adoptării acestor reforme majore, regulamentul permite și modalități flexibile de participare la lucrări. Astfel, parlamentarii nu vor fi obligați să fie prezenți fizic în Capitală dacă au motive întemeiate.

„Pe perioada unei sesiuni excepţionale, atât senatorii, cât şi deputaţii au posibilitatea votului inclusiv online. Deci, dacă din motivul obiective nu pot veni în Bucureşti, există această posibilitate şi aceste legi care sunt legi de tip reforma, cum este Codul de urbanism, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcţionarilor publici”, a adăugat premierul.

Conform estimărilor oferite de șeful Guvernului interimar, calendarul pentru această sesiune specială este deja conturat. Bolojan a lăsat să se înţeleagă că sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie.

În final, oficialul a apelat la responsabilitatea întregii clase politice, dincolo de doctrine sau interese de partid. El şi-a exprimat speranţa că actele normative vor trece de votul parlamentar printr-o "susţinere transpolitică aşa încât România să nu piardă aceste finanţări".