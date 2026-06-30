Politica

Nicușor Dan, anunț legat de viitorul Guvern: Responsabilitatea nu e a mea. Aștept partidele

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Nicușor Dan, anunț legat de viitorul Guvern: Responsabilitatea nu e a mea. Aștept partidelesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că instituțiile statului își desfășoară activitatea în mod normal, în ciuda situației politice. Șeful statului a explicat când ar putea desemna un nou premier.

Nicușor Dan, despre viitorul Guvern

„Statul român funcționează, în rice situație excepțională Parlamentul se poate reuni. Existăă acord politic pe deficit, PNRR, SAFE și OCDE. Așteptăm să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului. Îmi doresc să avem un nou guvenr cu puteri depline, când se va întâmpal, nu știu. Insist ca partidele să se vadă cât mai des în săptămânile următoare ca să existe o majoritate. Vorbesc frecevent cu liderii partidelor”, a arătat el.

Ce așteptări are șeful statului

Șeful statului a mai spus că nu solicită un anumit format al acordului dintre partide, ci doar garanția că există suficiente voturi în Parlament pentru formarea unui Guvern cu puteri depline.

„Nu cer prea multe, cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, dar eu vreau doar 233 de voturi. Aștept partidele. Soluția e la ele. Responsabilitatea nu e a mea”, a continuat el.

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Nicușor Dan: Toată lumea a greșit

Referindu-se la blocajul politic, președintele Nicușor Dan a afirmat că, spre deosebire de alte momente de criză, de această dată există certitudinea că actuala formulă guvernamentală nu poate obține susținerea necesară în Parlament.

„Spre deosebire de situațiile anterioare, când exista o așteptare rezonabilă că guvenrul trece, acum este o certitudine că nu trece. NU vreau să facem un joc de-a guvernul. Toată lumea a greșit. Noi am plecat acum un an cu soluția cea mai bună pentru România, cu patru partide în guvern, și fiecare puteam face mai mult ca această coaliție să reziste. Le transmit oamenilor că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat pentru că altel insitinctul de politician te îndeamnă să mergi cu ce cred susținătorii”, a mai spus președintele.

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