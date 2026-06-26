Ministerul Energiei a centralizat datele privind evoluția plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin intermediul PNRR. Astfel, doar de la începutul anului 2026 și până în prezent, valoarea totală a sumelor achitate a depășit pragul de 110 milioane de euro. Această dinamică indică o accelerare a utilizării fondurilor europene destinate modernizării sistemului energetic național.

Dacă privim retrospectiv, de la demararea programului de finanțare și până la momentul actual, suma cumulată pe care instituția a virat-o beneficiarilor se ridică la aproximativ 322,5 milioane de euro. Reprezentanții ministerului subliniază că procesul continuă în ritm susținut, existând resurse financiare importante care pot fi accesate în perioada următoare. În prezent, valoarea rămasă disponibilă pentru care se mai pot înregistra cereri de plată este estimată la circa 297,93 milioane de euro.

Activitatea de autorizare a plăților a înregistrat cifre notabile în a doua jumătate a lunii iunie. Conform datelor oficiale transmise de Ministerul Energiei, în intervalul cuprins între 22 și 26 iunie 2026 au fost autorizate și duse la îndeplinire plăți pentru opt cereri de transfer. Acestea din urmă sunt aferente proiectelor aflate în plin proces de implementare prin componenta energetică a PNRR. Suma totală achitată în acest scurt interval de timp se ridică la 3,47 milioane de euro.

Pe lângă plățile deja finalizate, aparatele tehnice din cadrul ministerului gestionează un volum semnificativ de documente aflate în diverse etape de analiză. În acest moment, instituția are în curs de procesare cereri de transfer a căror valoare totală atinge aproximativ 138,09 milioane de euro, bani care urmează să fie eliberați pe măsură ce toate criteriile de conformitate sunt îndeplinite.

Analiza comparativă a fluxului de documente depuse de beneficiari arată o creștere exponențială a interesului și a capacității de implementare de la un an la altul. De pildă, pe parcursul anului 2024 nu a fost înregistrată nicio cerere de transfer din partea dezvoltatorilor de proiecte. Situația s-a schimbat radical în cursul anului 2025, când s-a înregistrat un total de 38 de dosare, cu o valoare cumulată de 79,62 milioane de euro.

Defalcarea pe trimestre pentru anul 2025 relevă o accelerare vizibilă spre finalul anului. În primul trimestru din 2025 a fost procesat un singur dosar, în valoare de 3,02 milioane euro, iar în trimestrul al doilea au fost înregistrate 4 dosare, totalizând 2,33 milioane euro. Trimestrul al treilea a adus o creștere majoră, cu 18 dosare și 33 de milioane de euro, în timp ce în ultimul trimestru din 2025 s-au contabilizat 15 dosare, cu o valoare de 41,27 milioane euro.

Tendința de creștere a rămas valabilă și în anul 2026. Până în prezent, au fost înaintate 37 de dosare, însumând aproximativ 58,47 milioane de euro. În primul trimestru din 2026 s-au depus 9 dosare pentru 15,90 milioane euro, iar în trimestrul al doilea s-a înregistrat un vârf de 28 de dosare, cu o valoare totală de 42,57 milioane euro.

Suma de 297,93 milioane euro pentru care încă se mai pot depune solicitări de decontare nu este una complet fixă. Autoritățile menționează că acest plafon poate suferi modificări și ajustări, în directă legătură cu dinamica din teren a contractelor de finanțare și cu eventualele revizuiri. De asemenea, valoarea depinde și de rezultatul negocierilor pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene le poartă în această perioadă cu reprezentanții Comisiei Europene privind optimizarea PNRR.

Oficialii din sectorul energetic dau asigurări că implementarea proiectelor pe plan local indică progrese administrative și tehnice clare. Pentru a preveni pierderea banilor din cauza eventualelor întârzieri, au fost adoptate decizii administrative de prelungire a termenelor de execuție, permițând astfel beneficiarilor să utilizeze întreaga perioadă de eligibilitate oferită de cadrul legislativ european prin Regulamentul (UE) 2021/241.

Tranziția energetică a României este susținută direct prin aceste mecanisme de finanțare, aspect întărit și de conducerea instituției.

„Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de plată şi de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanţate prin PNRR. Evoluţia constantă a plăţilor efectuate şi numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investiţiilor din sectorul energetic şi contribuie la accelerarea procesului de modernizare şi tranziţie energetică a României”, se precizează în comunicat.