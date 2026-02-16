Serialul de pe Netflix care e în topuri. Mulți l-au văzut în weekend-ul cu Valentine’s Day

Serialul care face furori pe Netflix. Un nou serial turcesc, The Museum of Innocence, a captat atenția publicului internațional după lansarea sa pe platforma de streaming Netflix pe 13 februarie 2026, chiar înainte de weekendul de Valentine’s Day, când cererea pentru drame romantice a fost foarte ridicată.

Bazat pe romanul omonim al scriitorului turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, serialul reprezintă una dintre cele mai ambițioase adaptări literare de pe platformă anul acesta. Romanul, tradus în peste 60 de limbi și transformat anterior într-un mic muzeu real în Istanbul, servește ca material de bază pentru o poveste complexă despre dragoste, obsesie și memorie.

Povestea este plasată în Istanbulul anilor 1970, într-o perioadă marcată de schimbări sociale și economice. În centrul atenției se află Kemal, un tânăr dintr-o familie înstărită, și Füsun, o rudă îndepărtată dintr-un mediu mai modest. Întâlnirea lor întâmplătoare se transformă într-o relație care trece dincolo de simpla iubire, evoluând spre o fixare profundă și dureroasă.

Pe măsură ce serialul se desfășoară pe parcursul celor nouă episoade, publicul urmărește cum dragostea inițială se transformă într-o obsesie ce îl determină pe Kemal să adune obiecte ce au legătură cu Füsun – de la cercei și agrafe de păr până la chibrituri și mucuri de țigară. Aceste mementouri transformă narativ experiența sentimentală într-o arhivă a memoriei emoționale a personajului.

Serialul este regizat de Zeynep Günay, o realizatoare turcă cu experiență în proiecte periodice de succes, iar scenariul este scris de Ertan Kurtulan. Producția aparține casei de film Ay Yapım, cunoscută pentru exportul internațional al serialelor turcești.

În rolurile principale îi vedem pe actorii Selahattin Paşalı (Kemal) și Eylül Lize Kandemir (Füsun), alături de o distribuție de susținători reputați, printre care Oya Unustası, Tilbe Saran și Ercan Kesal. Aceștia contribuie la o chimie emoțională care accentuează nu doar romantismul, ci și tensiunile psihologice între personaje.

Vizual, serialul reproduce fidel atmosfera Istanbulului din anii ’70 – de la costumele elegante la arhitectura orașului și străzile sale vibrante – oferind o experiență vizuală immersivă. Această atenție la detalii reflectă dorința producătorilor de a reda nu numai povestea de iubire, ci și contextul social în care aceasta se desfășoară.

Deși serialul este centrat pe o poveste de dragoste, mulți spectatori îl percep ca o explorare a obsesiei, a dorinței de a conserva trecutul și a modului în care oamenii se raportează la obiectele care le amintesc de o relație profundă.

Discuțiile recente de pe platformele de socializare arată opinii mixte: unii îl apreciază pentru cinematografie și profunzimea emoțională, iar alții consideră temele sale greu de urmărit sau prea lente pentru gusturile moderne.

În paralel cu premieră serialului, interesul pentru muzeul real The Museum of Innocence din Istanbul a crescut semnificativ. Zeci de vizitatori au raportat o dublare a numărului celor care se prezintă la casa-muzeu dedicată poveștii originale, după începutul promovării de către Netflix.