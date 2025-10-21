Actualitate

Seria 100, vol. II – 100 de cuvinte ale culturii generale

Comentează știrea
Seria 100, vol. II – 100 de cuvinte ale culturii generale
Din cuprinsul articolului

După succesul primului volum al seriei – „100 de locuri ale culturii generale”, care a invitat cititorii într-o călătorie prin spațiile simbolice ale civilizației, Éric Cobast ne propune acum o nouă etapă a explorării culturii generale: lumea cuvintelor.

Cuvintele sunt granițele lumii noastre

În volumul „100 de cuvinte ale culturii generale”, autorul ne arată cum limbajul nu doar exprimă realitatea, ci o modelează. De la adevăr, democrație și utopie, până la biopolitică, globalizare și multiculturalism, fiecare termen devine o poartă către înțelegerea prezentului și a valorilor care definesc epoca noastră.

Structurat în trei părți – Cuvintele tradiției, Cuvintele modernității și Și după aceea? – volumul este o conversație vie cu cititorul, o reflecție lucidă despre felul în care ideile se transformă în realități și sensurile se redefinesc odată cu lumea.

Cobast scrie cu eleganță și claritate, făcând din fiecare cuvânt o ocazie de descoperire intelectuală. „100 de cuvinte ale culturii generale” continuă astfel demersul Seriei 100, care aduce cultura generală mai aproape de publicul contemporan, printr-un stil accesibil, dar plin de profunzime.

Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare

Disponibil de miercuri, 22 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 39,99 lei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:53 - Trump propune „înghețarea războiului”; Europa și Zelenski reafirmă integritatea Ucrainei
17:47 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă. Nicușor Dan: Orice abatere trebuie tratată cu...
17:36 - Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
17:26 - Călin Georgescu, sub control judiciar încă 60 de zile. Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
17:19 - Tricolorii au venit cu argintul acasă. Romanescu: Sunt fericit
17:11 - Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord

HAI România!

"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale