Senatul vrea să combată traficul de persoane cu mesaje în instituții și hoteluri

Senatul a adoptat un proiect legislativ cu impact direct asupra mediului turistic, transporturilor și instituțiilor publice, care vizează combaterea traficului de persoane.

Documentul prevede că hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și mai multe instituții cu expunere ridicată la risc vor fi obligate să afișeze mesaje standardizate prin care cetățenii și potențialele victime sunt informați cum pot sesiza cazuri de trafic de persoane.

Proiectul introduce obligația ca unitățile de cazare turistică, agențiile de turism, operatorii de transport rutier de persoane, dar și agențiile de plasare a forței de muncă să pună la dispoziția publicului afișe cu mesaje clare privind sesizarea traficului de persoane.

De asemenea, aeroporturile, ambasadele și oficiile consulare, dar și instituțiile publice precum Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Inspecția Muncii sau Inspectoratul General pentru Imigrări vor trebui să respecte aceleași reguli.

Modelele oficiale de afiș și cartonaș au fost deja stabilite. Acestea includ text și imagini simple, menite să fie ușor de înțeles, astfel încât să faciliteze accesul rapid la informații pentru victime și pentru cetățenii care ar putea observa cazuri suspecte.

Potrivit proiectului, afișele și cartonașele informative trebuie plasate în locuri vizibile.

În cazul hotelurilor și pensiunilor, mesajele vor fi afișate în fiecare cameră de cazare.

În transportul rutier de persoane, afișele vor fi plasate în interiorul mijloacelor de transport.

În instituțiile publice, acestea vor fi vizibile la intrări și în zonele de așteptare, inclusiv în format digital, pe site-urile oficiale sau panourile electronice.

Operatorii economici și instituțiile care nu vor respecta obligațiile vor putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptat și promulgat, noile reguli vor intra în vigoare și vor fi aplicate la nivel național.

România este considerată una dintre țările din Uniunea Europeană cele mai expuse fenomenului traficului de persoane, atât ca țară de origine a victimelor, cât și ca stat de tranzit. Numeroase rapoarte europene și internaționale au semnalat vulnerabilități în ceea ce privește informarea publicului și protejarea victimelor.

Prin această lege, autoritățile încearcă să creeze o rețea de informare accesibilă și vizibilă în spații-cheie, unde potențialele victime sau martorii unor situații suspecte să aibă la dispoziție date clare despre cum pot sesiza cazurile către instituțiile competente.