Șeful Telegram este liber să călătorească. Interdicția pusă de instanța din Franța, ridicată

Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, acuzat în Franţa de mai multe infracţiuni legate de criminalitatea organizată, a obţinut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în străinătate şi îl obligau să se prezinte periodic la comisariatul din Nisa, potrivit unei surse judiciare citate joi de AFP.

Pavel Durov a beneficiat de o primă relaxare a controlului judiciar la mijlocul lunii iunie, ceea ce i-a permis să se mute la Dubai, după ce a informat judecătorii de instrucţie, cu obligaţia de a reveni în Franţa la fiecare 14 zile.

Potrivit unei surse judiciare citate de AFP, antreprenorul de 41 de ani a respectat cu stricteţe controlul judiciar în ultimul an şi a fost deja interogat de trei ori. Avocaţii săi au refuzat să comenteze situaţia.

Născut în Rusia şi devenit cetăţean francez în 2021, Durov a fost arestat pe aeroportul Le Bourget la sfârşitul lunii august 2024 şi pus sub acuzare pentru infracţiuni legate de criminalitatea organizată. Justiţia franceză îi reproşează că nu a luat măsuri suficiente împotriva difuzării de conţinut ilegal pe Telegram.

În timpul interogatoriului din decembrie 2024, Durov a recunoscut că a conştientizat gravitatea situaţiei în timpul arestului preventiv. El a subliniat că nu a creat Telegram în 2013 „pentru infractori”, dar a admis că prezenţa acestora pe platformă a crescut, promiţând să îmbunătăţească procesele de moderare a conţinutului.

„Telegram a respectat întotdeauna legile Uniunii Europene, inclusiv Digital Services Act, şi a răspuns sistematic la toate cererile judiciare obligatorii de-a lungul anilor”, a anunțat platforma.

Avocaţii lui Pavel Durov au solicitat anularea acuzaţiilor şi plasarea acestuia sub statutul de martor asistat, mai favorabil decât cel de suspect. În paralel, au depus cereri de reparaţii şi s-au adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

În luna aprilie? Pavel Durov l-a acuzat pe şeful agenţiei franceze de informaţii externe, Nicolas Lerner, că i-ar fi cerut să blocheze vocile conservatoare din România înaintea alegerilor. El a adăugat că a respins această solicitare.

„În primăvara acestui an, în Salon des Batailles de la Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, şeful serviciilor secrete franceze, mi-a cerut să interzic vocile conservatoare din România înaintea alegerilor. Am refuzat”, scria Durov pe X.