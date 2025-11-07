Moarte misterioasă a unui afacerist rus, apropiat de Pavel Durov. Apar teorii contradictorii despre cauze

Un nou caz cutremură industria criptomonedelor internaționale. Roman Novak, un controversat antreprenor rus cunoscut drept „prietenul lui Pavel Durov”, fondatorul Telegram, a fost găsit mort împreună cu soția sa în Emiratele Arabe Unite, potrivit publicațiilor ruse și internaționale. Cei doi dispăruseră de aproape o lună, după o deplasare în orașul Hatta, aflat la granița dintre Emirate și Oman, unde urmau să participe la o întâlnire cu investitori, notează The Mirror.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Roman Novak și soția sa ar fi fost răpiți, uciși și tranșați, iar corpurile lor ar fi fost găsite în saci, abandonați în apropierea unui centru comercial din Hatta. Primele informații sugerează că ar fi fost vorba de o răpire urmată de o cerere de răscumpărare, însă, neprimind banii solicitați, atacatorii i-ar fi ucis.

O altă ipoteză investigată de autoritățile din Emirate și Rusia indică faptul că scopul ar fi fost accesarea portofelelor sale de criptomonede, despre care se presupune că ar fi conținut sume uriașe.

Ministerul rus al Justiției a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru omor calificat, iar șapte suspecți au fost deja reținuți. Presa din Sankt Petersburg relatează că instanța urmează să decidă măsurile preventive în cursul zilei de 7 noiembrie.

În trecut, Roman Novak fusese condamnat în Rusia la șase ani de închisoare pentru fraudă. După eliberarea condiționată, acesta s-a stabilit în Emiratele Arabe Unite, unde a lansat platforma Fintopio, un proiect crypto care a atras investiții de aproximativ 500 de milioane de dolari. La scurt timp după strângerea fondurilor, Novak a dispărut brusc, iar o parte dintre investitori l-au acuzat de escrocherie la scară internațională.

Pe fondul acestor controverse, au apărut și teorii potrivit cărora moartea lui Roman Novak ar fi fost înscenată pentru a scăpa de presiunile financiare și de investitorii furioși. Surse citate de presa rusă afirmă că Novak avea un istoric de „dispariții” în trecut, după ce convingea oamenii să investească în scheme crypto promițând câștiguri rapide și sigure.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, acesta se prezenta frecvent ca „prietenul lui Durov”, pretinzând că are legături directe cu fondatorul Telegram — o strategie care i-ar fi adus credibilitate și acces la milioane de dolari din partea investitorilor înșelați.

Deocamdată, ancheta este în curs, iar autoritățile nu exclud niciuna dintre cele trei ipoteze: crimă pentru răscumpărare, jaf digital sau moarte simulată.