Fondatorul Telegram susține că a fost victima unei tentative de otrăvire

Fondatorul Telegram și al rețelei sociale VKontakte, Pavel Durov, a dezvăluit că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, într-un interviu acordat podcasterului Lex Fridman.

Durov a povestit că incidentul a avut loc în timp ce căuta finanțare pentru proiectul său TON și că a fost marcat de o stare fizică extrem de gravă, care l-a ținut imobilizat timp de două săptămâni.

Potrivit declarațiilor făcute de Durov, el locuia singur într-un townhouse în acel moment, iar un vecin pe care îl considera „ciudat” ar fi lăsat un obiect la ușa sa.

El a adăugat că nu a discutat despre incident nici cu membrii echipei sale și nici public. „A fost greu. Până atunci nu am suferit niciodată de nicio boală. Aveam o sănătate perfectă”, a mai spus Durov.

În interviu, acesta nu a precizat cine ar fi fost responsabil pentru tentativa de otrăvire, dar a subliniat că incidentul a avut un impact semnificativ asupra stării sale fizice și psihice.

Durov a menționat că evenimentul s-a petrecut în perioada în care căuta investitori pentru proiectul TON și că două țări ar fi încercat să blocheze Telegram.

„A fost o perioadă tensionată, cu presiuni externe majore”, a explicat antreprenorul rus.

Experiența a fost atât de gravă încât acesta a fost nevoit să stea două săptămâni fără să poată merge normal, iar organele sale interne și vasele de sânge au fost afectate în mod vizibil.

Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că astfel de incidente, deși rare, pot avea implicații majore pentru liderii tehnologici implicați în proiecte sensibile la nivel global, mai ales când acestea vizează servicii de comunicare criptată sau monede digitale, cum era cazul TON.

Durov nu a oferit detalii despre substanța sau metoda folosită în presupusa tentativă de otrăvire.

Cu toate acestea, declarațiile sale au generat reacții în rândul comunității internaționale de tehnologie și securitate, mai mulți experți descriind episodul drept „extrem de alarmant” și „un semnal de pericol pentru antreprenții din domeniul tehnologic”.

Potrivit surselor apropiate echipei Telegram, Durov și-a continuat activitatea fără să divulge incidentul, iar proiectul TON a continuat să fie dezvoltat, în ciuda dificultăților de sănătate ale fondatorului.

Reacțiile din mediul de afaceri au fost mixte: unii consideră că este un avertisment pentru toți antreprenorii care operează în domenii strategice, alții sunt sceptici în lipsa unor probe concrete.

Incidentele de acest fel pot afecta nu doar sănătatea fondatorilor, ci și percepția publică asupra proiectelor lor.

În cazul lui Durov, episodul ar putea influența modul în care sunt gestionate viitoarele proiecte Telegram și strategia de securitate a companiei.

Pe plan global, astfel de mărturii scot în evidență riscurile la care sunt expuși antreprenorii implicați în proiecte inovatoare cu impact geopolitic.

Reacțiile internaționale, de la comunitatea de securitate la investitori, vor continua să fie atent monitorizate, în timp ce Durov rămâne un actor influent în domeniul tehnologiei de comunicare.