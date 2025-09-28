Elon Musk, provocat de dezvăluirile lui Pavel Durov despre blocarea canalelor Telegram din Moldova: Wow

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat, în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, că serviciile de informații franceze l-au contactat, în urmă cu un an, cu solicitarea de a elimina anumite canale Telegram moldovenești, înaintea alegerilor prezidențiale, iar echipa platformei a refuzat să se conformeze. Elon Musk a reacționat imediat.

Potrivit declarațiilor lui Durov, evenimentul a avut loc în urmă cu un an, când acesta era „blocat” la Paris de autoritățile franceze.

„Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovenesc să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidențiale din Moldova”, a scris Durov pe canalul său.

Fondatorul Telegram a declarat că, în schimbul eliminării conturilor, serviciile franceze ar fi promis că „vor spune lucruri bune” despre el judecătorului care ordonase arestarea sa în august 2024.

„După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovenești), am identificat câteva care încălcau regulile noastre și le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informații franceze vor „spune lucruri bune” despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea”, a precizat Durov.

Reamintim că Pavel Durov a fost arestat în august 2024 în Franța, sub acuzații penale legate de presupusa lipsă de moderare a conținutului pe platforma Telegram și refuzul de a coopera cu autoritățile, facilitând astfel răspândirea activităților infracționale.

„Arestarea unui CEO al unei platforme importante din cauza acțiunilor utilizatorilor săi nu a fost doar fără precedent – a fost și absurdă din punct de vedere legal și logic”, a comentat Durov, un an mai târziu.

În mesajul publicat în ziua votului, Durov a explicat că solicitarea serviciilor franceze era „inacceptabilă”:

„Dacă agenția chiar se adresa judecătorului, aceasta constitui o încercare de a interveni în procesul judiciar. Dacă nu o făcea, ci doar pretindea că a făcut-o, atunci exploata situația mea juridică din Franța pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est – un model pe care l-am observat și în România”.

Durov a relatat că echipa Telegram a primit ulterior o a doua listă de canale moldovenești „problematice”:

„Spre deosebire de prima, aproape toate aceste canale erau legitime și respectau regulile noastre. Singura lor trăsătură comună era că exprimau poziții politice dezaprobate de guvernele francez și moldovenesc. Am refuzat să dăm curs acestei solicitări”.

Durov a încheiat mesajul subliniind angajamentul Telegram față de libertatea de exprimare:

„Telegram este dedicat libertății de exprimare și nu va elimina conținut din motive politice. Voi continua să demasc orice încercare de a face presiuni asupra Telegram pentru a cenzura platforma noastră”.

Elon Musk a reacționat la dezvăluirile lui Durov printr-un singur cuvânt: „Wow”. Miliardarul american a repostat mesajul fondatorului Telegram. Și la alegerile din mai, din România, Durov a transmis un mesaj asemănător:

„Un guvern vest-european (ghiciți care) a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înaintea alegerilor prezidențiale de astăzi”.