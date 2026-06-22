Președintele raionului Taraclia, Lazari Dermenji, se află în atenția anchetatorilor într-un dosar penal instrumentat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procuratura municipiului Cahul. Alături de acesta sunt cercetați președintele Comisiei construcții și un specialist în domeniul achizițiilor publice, fiind suspectați de implicare în presupuse scheme ilegale privind atribuirea contractelor publice, potrivit newsyam.md.

Potrivit informațiilor preliminare adunate de CNA, cei trei ar fi intervenit în procesul de organizare a unor achiziții publice pentru a favoriza o companie controlată indirect de șeful Comisiei construcții.

Anchetatorii susțin că firma ar fi fost administrată prin intermediul unor persoane interpuse.

„În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei construcții. Contractele de valoare mică au vizat, în mare parte, lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei”, se arată în comunicatul CNA.

Pe datelor din dosar, oamenii legii au documentat mai multe situații în care suspecții ar fi discutat în prealabil valorile unor contracte și ar fi întocmit devize de cheltuieli care includeau volume de lucrări majorate fictiv. Aceste practici ar fi avut drept scop creșterea sumelor încasate de companiile afiliate.

Contractele aflate în vizorul anchetatorilor au vizat în principal lucrări de reparație la instituții de învățământ din raion. Estimările preliminare indică un prejudiciu de aproximativ trei milioane de lei adus bugetului public doar în cursul anului 2025.

În acest dosar, ofițerii CNA desfășoară percheziții în birourile de serviciu, locuințele și automobilele persoanelor vizate. În această etapă a investigației, suspecții sunt cercetați în stare de libertate.