International Șeful Pentagonului, vizită oficială în Panama. Va lipsi de la reuniunea NATO programată vineri







Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a sosit luni seara în Panama pentru prima sa vizită oficială în această țară. Aceasta are loc în contextul în care președintele Donald Trump a exprimat în repetate rânduri intenția de a recupera Canalul Panama, pe care îl consideră sub influența Chinei, conform Reuters și The Associated Press.

Hegseth se va întâlni cu oficiali din Panama și cu lideri ai apărării din America Centrală

În cadrul vizitei sale din această săptămână, Hegseth se va întâlni cu oficiali panamezi și cu lideri ai apărării din alte țări din America Centrală, care participă la o conferință de securitate în Ciudad de Panama.

Pe de altă parte, Hegseth nu va fi prezent fizic la o reuniune NATO programată pentru vineri, unde peste 50 de țări vor discuta despre asistența militară pentru Ucraina.

Totuși, este posibil ca el să participe virtual. Această întâlnire, cunoscută sub numele de Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei sau Grupul de la Ramstein, a fost condusă anterior de fostul secretar al Apărării, Lloyd Austin, până când Hegseth a preluat conducerea, predând apoi ștafeta Germaniei și Regatului Unit.

Un oficial american din domeniul apărării a menționat că se discută despre participarea lui Hegseth, iar doi oficiali NATO au exprimat speranța că, în cazul în care acesta nu va fi prezent, noul ambasador american la NATO, Matthew Whitaker, recent confirmat, va lua parte la întâlnire.

Trump a criticat decizia Statelor Unite de a ceda controlul asupra Canalului

Președintele Trump a criticat frecvent decizia Statelor Unite de a ceda controlul asupra Canalului Panama în urmă cu mai bine de două decenii, amenințând că va „recupera” această importantă cale navigabilă, fără a oferi detalii despre cum ar putea realiza acest lucru sau dacă ar fi necesară o acțiune militară.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat vineri că Hegseth va participa la întâlniri menite să „consolideze parteneriatele SUA cu Panama și alte țări din America Centrală, în direcția unei viziuni comune pentru o emisferă vestică pașnică și sigură”.

El nu a menționat canalul, care a fost construit de SUA la începutul anilor 1900 pentru a facilita tranzitul navelor comerciale și militare între coastele americane.

Controlul asupra Canalului Panama a fost predat de Washington pe 31 decembrie 1999, conform unui tratat semnat în 1977 de președintele Jimmy Carter. Trump a susținut că Carter a cedat canalul într-un mod „nesăbuit”.

Porturile din apropierea Canalului Panama, sub control american

În urma amenințărilor lui Trump, un conglomerat din Hong Kong a acceptat să vândă participația sa majoritară într-o filială care operează porturile din apropierea Canalului Panama unui consorțiu ce include BlackRock Inc., plasând astfel porturile sub control american.

Acordul va oferi BlackRock controlul asupra a 43 de porturi din 23 de țări, inclusiv porturile Balboa și Cristobal, situate la ambele capete ale canalului. Alte porturi se află în Mexic, Olanda, Egipt, Australia, Pakistan și în alte țări.

Tranzacția necesită aprobarea guvernului panamez, care susține că deține controlul total asupra canalului și că exploatarea porturilor de către grupul din Hong Kong nu reprezintă o influență chineză asupra căii navigabile.

Parnell a adăugat că Hegseth va vizita și Baza Forțelor Aeriene Eglin, unde se va întâlni cu membrii serviciilor și conducerea Grupului Forțelor Speciale 7.