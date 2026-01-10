Șeful IPJ Dolj a murit la birou, la 51 de ani. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu ar fi suferit un infarct

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj oficial de condoleanțe.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viaţă inspectorul-şef al IPJ Dolj, domnul comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu. Vestea dispariţiei sale reprezintă o pierdere grea pentru instituţia noastră”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că, de-a lungul carierei sale, Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

Surse din cadrul IPJ Dolj au declarat pentru News.ro că șeful instituției se afla la birou în momentul în care i s-a făcut rău. Potrivit acestora, decesul ar fi survenit, cel mai probabil, în urma unui infarct.

Colegii săi au precizat că Marius-Daniel Mîrzacu era cunoscut ca un om extrem de dedicat activității profesionale, care rareori pleca de la serviciu înainte de ora 19.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, subliniind activitatea profesională a comisarului-șef.

„Suntem alături de colegii din Poliţia Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-şef de poliţie Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care şi-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate şi devotament faţă de cetăţeni. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis MAI.

Marius-Daniel Mîrzacu s-a născut în anul 1974, în localitatea Ștefănești, județul Argeș. Din anul 2024 a ocupat funcția de inspector-șef al IPJ Dolj, inițial ca împuternicit, iar în luna noiembrie a aceluiași an a câștigat concursul pentru acest post.

Anterior, acesta a condus Serviciul Anticorupție din cadrul Poliției, la nivelul județului Argeș.