Social

Șeful IPJ Dolj a murit la birou, la 51 de ani. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu ar fi suferit un infarct

Comentează știrea
Șeful IPJ Dolj a murit la birou, la 51 de ani. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu ar fi suferit un infarctSursa foto: IJP Dolj
Din cuprinsul articolului

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj oficial de condoleanțe.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viaţă inspectorul-şef al IPJ Dolj, domnul comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu. Vestea dispariţiei sale reprezintă o pierdere grea pentru instituţia noastră”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că, de-a lungul carierei sale, Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

A murit în timpul programului de lucru

Surse din cadrul IPJ Dolj au declarat pentru News.ro că șeful instituției se afla la birou în momentul în care i s-a făcut rău. Potrivit acestora, decesul ar fi survenit, cel mai probabil, în urma unui infarct.

Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără bani
Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără bani
Creditul care te lasă fără salariu. Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament
Creditul care te lasă fără salariu. Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament

Colegii săi au precizat că Marius-Daniel Mîrzacu era cunoscut ca un om extrem de dedicat activității profesionale, care rareori pleca de la serviciu înainte de ora 19.

Mesaje de condoleanțe din partea Ministerului de Interne

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, subliniind activitatea profesională a comisarului-șef.

„Suntem alături de colegii din Poliţia Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-şef de poliţie Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care şi-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate şi devotament faţă de cetăţeni. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis MAI.

Parcurs profesional

Marius-Daniel Mîrzacu s-a născut în anul 1974, în localitatea Ștefănești, județul Argeș. Din anul 2024 a ocupat funcția de inspector-șef al IPJ Dolj, inițial ca împuternicit, iar în luna noiembrie a aceluiași an a câștigat concursul pentru acest post.

Anterior, acesta a condus Serviciul Anticorupție din cadrul Poliției, la nivelul județului Argeș.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Vio spune:
    10 ianuarie 2026 la 14:24

    La cat mai multi ! Poate asa mai recuperam cateva pensii nesimtite ... Hai si cu magistrati !

Stiri calde

16:31 - Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără bani
16:23 - Record mondial pentru noul film al lui James Cameron. Ce planuri mai are regizorul
16:16 - Întreruperi de curent electric. Ce zone vor fi afectate de luni, 12 ianuarie
16:08 - Apelul care a costat 550.000 de lei. Cum a fost păcălită o femeie de 73 de ani să-și predea economiile
15:59 - Spectacolul Groenlandei. Aventuri între fiorduri, aisberguri și tradiții străvechi
15:50 - Radu Marinescu, pus să aleagă între Lia Savonea și Lia Olguţa Vasilescu. Ce a răspuns ministrul Justiției

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale