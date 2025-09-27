Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori

Șefii de stat major ai țărilor membre NATO s-au întâlnit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești. „Astăzi, exprim solidaritate neechivocă şi deplină cu toţi aliaţii al căror spaţiu aerian a fost încălcat”, a spus amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului Militar al NATO, în discursul său.

Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a afirmat în discursul de deschidere că își exprimă solidaritatea deplină cu aliații ale căror spații aeriene au fost încălcate.

„Răspunsul Alianţei a fost solid şi va continua să se consolideze. Aceste acte sunt escaladări nesăbuite şi pun în pericol vieţi, iar Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acţiuni”, a mai spus acesta.

Dragone a făcut referire la evenimente istorice, amintind că pe 25 septembrie 1939 bombardiere și avioane de recunoaștere sovietice au intrat în spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei, descriind acest moment drept „semnalul de deschidere al hotărârii Moscovei de a-și impune voința”.

„Momentul de astăzi ar trebui să rezoneze profund cu noi”, a mai adăugat acesta.

În discursul său de gazdă, președintele leton Edgars Rinkevics a subliniat că prioritatea țărilor este apărarea aeriană. „După cum am menţionat deja, Rusia continuă un model de provocări, cel mai recent încălcând în mod imprudent spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei”, a mai spus acesta.

Rinkevics a solicitat un răspuns ferm și constant, care să transforme poliția aeriană baltică într-o misiune de apărare aeriană, cu reguli de angajament clare.

Forțele rusești au desfășurat recent mai multe incursiuni considerate periculoase în spațiul aerian al NATO, deasupra țărilor baltice. Aceste acțiuni sunt legate de războiul aflat în desfășurare în Ucraina.

Comitetul Militar al NATO oferă țărilor membre sprijin și consultanță pe probleme militare. Un obiectiv al conferinței actuale este punerea în aplicare a deciziilor adoptate la summitul NATO de la Haga, desfășurat la sfârșitul lunii iunie.