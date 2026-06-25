Conducerea USR se reunește joi, de la ora 17:30, într-o ședință a Consiliului partidului, pentru a analiza variantele de guvern care vor fi prezentate vineri președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor privind formarea viitorului Executiv.

Anunțul a fost făcut de deputatul George Gima, care a precizat că liderii formațiunii urmează să stabilească poziția oficială a partidului în raport cu negocierile politice aflate în desfășurare.

Potrivit acestuia, este puțin probabil ca USR să își modifice poziția adoptată anterior cu privire la formula de guvernare pe care este dispus să o susțină.

Deputatul USR a reiterat că formațiunea nu este dispusă să voteze un guvern în care să fie implicat PSD și nici o formulă executivă dominată de social-democrați.

„Noi nu putem susține în acest moment sau nu putem vota un guvern din care să facă parte PSD sau un guvern eminamente compus din PSD. Noi dorim să venim cu o soluție de dreapta și lucrăm la aceasta, astăzi, în cursul acestor ore”, a declarat George Gima.

Acesta a subliniat că timpul rămas până la expirarea termenului stabilit de președintele Nicușor Dan este limitat, iar partidul lucrează la definirea unei poziții clare care să fie prezentată la consultările de vineri.

Reprezentantul USR a precizat că, după finalizarea ședinței de conducere, partidul va comunica public decizia adoptată.

Potrivit lui Gima, poziția care va fi prezentată nu se va îndepărta de principiile asumate de formațiune în ultimii ani.

„USR va anunța în cursul serii care este poziția partidului, o poziție foarte clară, care nu se abate de la pilonii de integritate și de profesionalism pe care i-am exprimat deja în spațiul public până acum”, a afirmat deputatul.

George Gima a amintit că USR a votat de două ori în forurile interne disponibilitatea de a colabora cu partidele de dreapta, în special cu PNL, în vederea construirii unei majorități și a formării unui nou guvern.

Potrivit acestuia, deciziile adoptate în interiorul partidului rămân valabile și vor reprezenta baza mandatului de negociere în perioada următoare.

„Am stabilit de două ori că avem disponibilitatea să ne coordonăm împreună cu partenerii de dreapta, în special cu PNL, pentru acțiunile ulterioare privind formarea unui guvern și ne vom respecta acest vot”, a declarat parlamentarul.

În contextul speculațiilor privind eventuale negocieri între PSD și PNL pentru formarea unei majorități guvernamentale, deputatul USR a declarat că partidul nu a fost implicat în astfel de discuții.

El a arătat că, până în prezent, nu există informații oficiale privind un acord între cele două formațiuni și că orice înțelegere politică viitoare va trebui analizată prin prisma deciziilor adoptate de USR.

„E prematur să vorbim în acest moment de un acord pe care să-l fi propus ori PSD către PNL, ori PNL către PSD. USR nu a fost până acum implicat în astfel de discuții despre un posibil acord. Dacă va exista ulterior, acesta va trebui să respecte deciziile pe care noi le luăm în interiorul partidului și anume, în primul rând, că noi dorim să oferim o soluție de dreapta. Asta este prioritatea noastră în acest moment”, a mai spus George Gima.

Ședința conducerii USR are loc cu mai puțin de o zi înaintea consultărilor programate la Palatul Cotroceni, unde partidele parlamentare urmează să prezinte președintelui Nicușor Dan pozițiile și opțiunile privind formarea viitorului guvern.