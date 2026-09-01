Securitatea Mării Negre, discutată la nivelul UE. Ce a transmis Radu Miruță

Miniștrii Apărării din statele membre ale Uniunii Europene au discutat luni și marți, la Wicklow, în Irlanda, despre securitatea rutelor maritime, sprijinul pentru Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu și rolul spațiului extraatmosferic în apărare. Ministrul Radu Miruță a prezentat situația recentă din zona economică exclusivă a României în Marea Neagră și măsurile luate.

Reuniunea a vizat necesitatea unei cooperări mai strânse între statele europene și creșterea capacității de reacție în cazul amenințărilor care pot afecta libertatea navigației și infrastructura strategică.

Securitatea maritimă a fost unul dintre subiectele discutate de miniștrii europeni ai Apărării.

"Schimbul de opinii a evidenţiat necesitatea consolidării cooperării şi a capacităţii de răspuns la nivel european în faţa ameninţărilor care pot afecta libertatea navigaţiei, securitatea rutelor maritime şi rezilienţa infrastructurii strategice. Ministrul Radu Miruţă a subliniat necesitatea unei vigilenţe crescute pe această temă şi a prezentat situaţia recentă din zona economică exclusivă a României în Marea Neagră, precum şi măsurile luate", a informat Ministerul Apărării, într-un comunicat transmis marţi .

Discuțiile au vizat, astfel, atât protejarea rutelor maritime, cât și capacitatea statelor membre de a reacționa la incidente care pot afecta infrastructura strategică.

În sesiunea dedicată Ucrainei, miniștrii Apărării au analizat evoluțiile privind sprijinul oferit de Uniunea Europeană și cooperarea industrială dintre UE și Ucraina.

Au fost discutate și lecțiile rezultate din implementarea Împrumutului pentru sprijinirea Ucrainei, pe componenta militară, precum și din mobilizarea Instrumentului European pentru Pace.

În contextul garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, oficialii europeni au analizat și viitorul Misiunii de Asistență Militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, EUMAM Ucraina.

Au fost discutate și perspectivele privind dezvoltarea garanțiilor de securitate într-o etapă post-conflict.

Un alt subiect al reuniunii a fost rolul spațiului extraatmosferic în securitate și apărare.

Miniștrii au analizat stadiul implementării Strategiei spațiale a Uniunii Europene pentru securitate și apărare și măsurile necesare pentru menținerea rolului UE în acest domeniu.

Discuțiile au vizat și necesitatea ca instrumentele și capabilitățile spațiale să fie disponibile permanent pentru sprijinirea securității și apărării europene, inclusiv în situații de criză.

Potrivit MApN, spațiul are un rol tot mai important în planificarea și dezvoltarea apărării.

În cadrul sesiunii dedicate afacerilor curente, oficialii au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu și din Golful Persic, inclusiv despre Strâmtoarea Ormuz.

Au fost analizate implicațiile acestor evoluții pentru securitatea europeană și sincronizarea operațiunilor navale ale UE, Aspides și Atalanta, cu eforturile comunității internaționale pentru stabilizarea regiunii.

Miniștrii au discutat separat și despre posibilitatea asumării unor noi angajamente operaționale în Liban, în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună.