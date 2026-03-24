Secția pentru procurori a CSM reia votul în cazul lui Alex Florența și Marius Voineag

CSM. Sursă foto: Facebook
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reia, marți, votul în cazul lui Alex Florența, candidat pentru postul de șef adjunct al DIICOT, și al lui Marius Voineag, candidat pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Alex Florența, actualul procuror general, și Marius Voineag, în prezent șeful DNA, nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au ales funcții de rangul doi, fiind nominalizați în acest sens de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

După susținerea interviurilor la CSM, membrii Secției pentru procurori, împreună cu ministrul Justiției, nu au reușit să ajungă la o decizie. În ambele runde de vot, rezultatul a fost egal, fiecare candidat primind trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”. În aceste condiții, votul va fi reluat marți.

Propunerile făcute de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete

Până în prezent, propunerile făcute de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete au primit trei avize pozitive, trei avize negative și două au rămas în situație de balotaj:

  • Au primit aviz favorabil Codrin Horațiu Miron, propus pentru funcția de șef al DIICOT, Viorel Cerbu, pentru funcția de șef al DNA, și Marius-Ionel Ștefan, pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA.
  • Avize negative au fost acordate pentru Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici, pentru postul de procuror-șef adjunct al DIICOT, și Marinela Mincă, pentru funcția de procuror-șef adjunct la DNA.
  • În situație de balotaj se află Alex Florența și Marius Voineag, ambii neobținând o majoritate clară în urma voturilor exprimate.
Procedura de numire și rolul președintelui

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat în urma audierii candidaților, iar propunerile ministrului Justiției sunt transmise ulterior președintelui României, Nicușor Dan.

Dacă Secția pentru procurori emite un aviz negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul vizat. După această etapă, poate decide fie să continue procedura și să trimită propunerea către președintele României, împreună cu documentele relevante, fie să retragă candidatura și să înceapă o nouă procedură de selecție în cel mult 60 de zile.

Președintele României poate refuza motivat numirea într-o funcție de conducere din sistemul de parchete și trebuie să prezinte public motivele refuzului. Decretul de numire sau refuzul motivat se emite în maximum 60 de zile de la primirea propunerii din partea ministrului Justiției.

