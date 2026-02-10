Economie

Secretul murdar din spatele „antrenării” AI. Milioane de cărți au fost distruse

Secretul murdar din spatele „antrenării" AI. Milioane de cărți au fost distruse
Din cuprinsul articolului

Un document intern al companiei Anthropic, cunoscută pentru chatbotul Claude, a scos la iveală o practică controversată: compania a achiziționat și ulterior a distrus milioane de cărți tipărite pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, potrivit Il Post.

Planul secret al Anthropic pentru antrenarea AI-ului

Relatarea arată că, deși metoda poate părea șocantă, aceasta ar putea reduce riscurile legale în comparație cu alte abordări folosite în industrie.

În 2024, unul dintre cofondatorii Anthropic a prezentat angajaților un plan denumit intern „Project Panama”, menit să accelereze digitalizarea unui volum uriaș de cărți fizice.

Anthropic

Anthropic

Procesul presupunea cumpărarea de exemplare de la magazine de second-hand și îndepărtarea cotorului pentru a facilita scanarea. Această metodă făcea cărțile efectiv inutilizabile după procesare, motiv pentru care proiectul a fost păstrat strict confidențial.

A distrus milioane de cărți

Spre deosebire de inițiative precum Google Books, care scanează cărțile fără a le altera, Anthropic a ales o abordare rapidă și invazivă. Majoritatea volumelor provin de la revânzători internaționali și au fost procesate pentru a fi convertite în date utilizabile pentru antrenarea algoritmilor AI.

Inteligența artificială

Inteligența artificială

În ultimele luni, numeroase companii de inteligență artificială au fost criticate pentru că au folosit copii digitale obținute ilegal de pe așa-numitele „biblioteci-umbră”. Documentele interne ale Anthropic, dezvăluite în contextul unui proces colectiv, sugerează că firma a încercat să evite astfel de riscuri, lucrând doar cu materiale obținute legal.

Sunt multe semne de întrebare

Din punct de vedere juridic, instanțele americane tind să considere că utilizarea operelor protejate de drepturi de autor pentru antrenarea sistemelor AI se poate încadra în principiul “fair use” (utilizare echitabilă), dacă scopul este transformativ. În acest sens, distrugerea cărților cumpărate legal poate oferi, paradoxal, o protecție mai solidă pentru companie.

Totuși, rămâne deschisă întrebarea morală esențială: până unde pot merge companiile de AI în urmărirea progresului tehnologic, fără a încălca etica sau valorile culturale?

