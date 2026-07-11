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Secretul din atmosfera planetei Venus. De ce este mult mai fierbinte decât Mercur și ce o diferențiază de Pământ

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Secretul din atmosfera planetei Venus. De ce este mult mai fierbinte decât Mercur și ce o diferențiază de PământPlaneta Venus. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Spațiul cosmic adăpostește lumi cu caracteristici extreme, însă una dintre ele atrage atenția prin temperaturile sale de-a dreptul infernale. Pentru ca Venus să iasă în evidență ca fiind cea mai fierbinte planetă din sistemul solar, este necesar să ne uităm la compoziția atmosferei sale. Acest înveliș gazos este cel care dictează condițiile extreme de la suprafață.

Secretul din atmosfera planetei Venus. De ce este mult mai fierbinte decât Mercur și ce o diferențiază de Pământ

Cercetările astronomice arată că structura chimică a atmosferei de pe a doua planetă de la Soare este complet diferită de cea a lumii noastre. Mai mult de 96% din atmosfera sa este alcătuită din dioxid de carbon. Acesta este urmat în abundență de azot, cu puțin peste 3%. Restul este alcătuit din alte gaze, cum ar fi dioxidul de sulf, argon și chiar vapori de apă. Această combinație blochează practic orice tentativă de răcire a planetei.

Eclipsă de soare

Eclipsă de soare. Sursă foto: Unsplash

Efectul de seră dus la extrem

Prezența masivă a gazelor grele transformă planeta într-un adevărat cuptor cosmic. Prin urmare, excesul de dioxid de carbon de pe Venus face ca toată căldura venită de la Soare să fie reținută pe suprafața planetei. Acest lucru mai este cunoscut sub denumirea de efect de seră, ceea ce face ca temperatura medie de pe Venus să fie de peste 450 de grade Celsius, de aproximativ trei ori mai mare decât cea de pe Mercur. Deși Mercur se află mult mai aproape de Soare, lipsa unei atmosfere dense o împiedică să rețină căldura în mod eficient.

Comparația salvatoare cu Planeta Albastră

Același fenomen fizic care controlează Venus se regăsește și pe planeta noastră, însă la o scară mult mai redusă și benefică. Din cauza aceluiași gaz, efectul de seră are loc și pe Pământ, dar cu o mare și fericită diferență. Acest lucru se datorează faptului că prezența dioxidului de carbon pe Planeta Albastră este de numai 0,04%. Nu există nicio îndoială că atmosfera Pământului joacă un rol fundamental în asigurarea unui echilibru de energii care permite proliferarea vieții așa cum o cunoaștem.

Cum a fost cartografiat un relief ascuns

Dincolo de temperaturile extreme, învelișul gazos al vecinului nostru cosmic ascunde complet peisajul de la sol pentru telescoapele optice. Atmosfera lui Venus este atât de densă încât nu este posibilă observarea directă a suprafeței sale. Deși acest lucru îngreunează explorarea planetei, hărțile planetei au fost generate cu ajutorul radarelor de pe sondele care au orbitat-o. Datorită acestei tehnologii, cercetătorii au putut străpunge norii groși pentru a descoperi vulcanii și câmpiile de lavă de dedesubt.

Pe scurt, Venus este cea mai fierbinte planetă din sistemul solar datorită compoziției chimice a atmosferei sale, densității sale și efectului intens de seră.

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