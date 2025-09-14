Secrete din culise, într-o carte despre regalitate. Anecdote și controverse

Noua carte a jurnalistului britanic Valentine Low aduce în prim-plan detalii neștiute despre familia regală și relația acesteia cu lumea politică, potrivit BBC.

„Power and the Palace”, care urmează să fie publicată săptămâna viitoare, explorează, prin relatări din culise, episoade memorabile și uneori controversate, cu impact asupra imaginii monarhiei britanice.

De la anecdote despre Regina Elisabeta a II-a până la dezvăluiri despre modul în care Regina Camilla a reușit să respingă un atac sexual în adolescență, volumul a generat deja un val de reacții și dezbateri publice.

Autorul povestește în cartea sa episodul dramatic trăit de Regina Camilla în adolescență, când a fost agresată într-un tren spre Londra, în anii ’60.

Conform relatării, Camilla a avut prezența de spirit să se apere cu fermitate, lovindu-l pe agresor cu tocul pantofului. După ce trenul a ajuns la destinație, tânăra a alertat un angajat al gării, ceea ce a dus la arestarea făptașului.

Valentine Low susține că regina i-a povestit această întâmplare lui Boris Johnson în 2008, pe vremea când acesta era primar al Londrei.

Surse apropiate Palatului Buckingham au transmis că, dacă publicarea volumului va stimula discuții despre violența împotriva femeilor și va încuraja victimele să vorbească, atunci dezvăluirea își atinge scopul.

Acest episod se pliază și pe activitatea publică a Camillei, care de ani buni militează împotriva abuzurilor domestice și pentru protejarea femeilor vulnerabile.

Volumul nu se rezumă doar la momente dramatice, ci aduce și anecdote mai ușoare. Spre exemplu, Michael Gove, fost ministru britanic, a relatat că pe când călătorea cu Prințul Charles în trenul regal, a fost invitat la un „nightcap” – un pahar de whisky Laphroaig, o băutură scoțiană puternică, cu gust afumat.

Autorul notează că viitorul rege prefera diminețile simple, cu fructe și sucuri naturale, evitând mesele bogate.

Tot în carte, aflăm că Boris Johnson a avut un început stângaci al relației sale cu Charles, întârziind la prima întâlnire pentru că a luat metroul în direcția greșită.

Mai târziu, diferențele dintre cei doi au devenit mai evidente, în special în contextul controversatei politici privind procesarea cererilor de azil în Rwanda.

Dincolo de episoadele individuale, această carte ridică întrebări mai ample despre modul în care familia regală se intersectează cu politica și societatea.

Low arată, de pildă, că Regina Elisabeta a II-a era înclinată spre menținerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, deși s-a ferit întotdeauna să exprime opinii politice în public.

Alte fragmente sugerează preocuparea ei pentru păstrarea tradițiilor, dar și abilitatea Palatului de a negocia cu guvernele, mai ales în chestiuni financiare precum subvențiile regale.

Publicarea volumului ar putea alimenta noi discuții despre transparența instituției și echilibrul dintre discreție și relevanță publică.

Totodată, dezvăluirile arată o față umană a monarhilor: temeri, relații dificile cu politicienii, dar și dorința de a-și proteja prestigiul într-o epocă a mediatizării intense.